УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14646 відвідувачів онлайн
Бойові дії на півдні
622 3

РФ за добу скинула рекордну кількість КАБів на півдні - 106 ударів, - Сили оборони

каб,каби

За минулу добу російські війська застосували рекордну кількість коригованих авіаційних бомб на південних напрямках фронту - 106 КАБів.

Про це в етері Суспільного повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, противник зберігає сталу інтенсивність штурмових дій та бойових зіткнень, водночас зросла активність FPV-дронів - зафіксовано близько 1 800 ударів за добу.

Найскладніша ситуація зберігається в районі Гуляйполя, а також поблизу населених пунктів Зелене і Варварівка. Окупанти намагаються обійти місто з півночі та перерізати логістичні шляхи, водночас продовжуючи атаки з південного напрямку.

Також активні спроби інфільтрації фіксуються в районі Степногірська і Приморського. У разі закріплення на цих позиціях противник може отримати можливість для подальшого просування у напрямку Запоріжжя.

За словами Волошина, за добу втрати російських військ на південних напрямках становили майже 300 осіб, а за тиждень - понад 2 тисячі загиблих і поранених.

Автор: 

Сили оборони півдня (573) КАБ (530)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А де наші обіцяні тисячі КАБів? При цьому Європа нам до сих пір не дали даже далекобійних ракет повітря-повітря для F-16 щоб відганяти рашистські бомбардувальники. Зате всі про мірнуугоду, перегавори і про велике процвітання щодня триндять.
показати весь коментар
19.01.2026 13:22 Відповісти
Де наші заводи з виробництва вибухівки, і літаки, що можуть літати за принципом "каруселі", один за одним, як у русні?
показати весь коментар
19.01.2026 13:29 Відповісти
Може им хочаб послали відстріл цих льодяників!?
показати весь коментар
19.01.2026 13:29 Відповісти
 
 