РФ за добу скинула рекордну кількість КАБів на півдні - 106 ударів, - Сили оборони
За минулу добу російські війська застосували рекордну кількість коригованих авіаційних бомб на південних напрямках фронту - 106 КАБів.
Про це в етері Суспільного повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
За його словами, противник зберігає сталу інтенсивність штурмових дій та бойових зіткнень, водночас зросла активність FPV-дронів - зафіксовано близько 1 800 ударів за добу.
Найскладніша ситуація зберігається в районі Гуляйполя, а також поблизу населених пунктів Зелене і Варварівка. Окупанти намагаються обійти місто з півночі та перерізати логістичні шляхи, водночас продовжуючи атаки з південного напрямку.
Також активні спроби інфільтрації фіксуються в районі Степногірська і Приморського. У разі закріплення на цих позиціях противник може отримати можливість для подальшого просування у напрямку Запоріжжя.
За словами Волошина, за добу втрати російських військ на південних напрямках становили майже 300 осіб, а за тиждень - понад 2 тисячі загиблих і поранених.
