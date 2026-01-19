РУС
Новости Боевые действия на юге
РФ за сутки сбросила рекордное количество КАБ на юге - 106 ударов, - Силы обороны

За прошедшие сутки российские войска применили рекордное количество корректируемых авиационных бомб на южных направлениях фронта - 106 КАБов.

Об этом в эфире Суспільного сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне

По его словам, противник сохраняет постоянную интенсивность штурмовых действий и боевых столкновений, в то же время возросла активность FPV-дронов - зафиксировано около 1 800 ударов за сутки.

Самая сложная ситуация сохраняется в районе Гуляйполя, а также вблизи населенных пунктов Зеленое и Варваровка. Оккупанты пытаются обойти город с севера и перерезать логистические пути, одновременно продолжая атаки с южного направления.

Также активные попытки инфильтрации фиксируются в районе Степногорска и Приморского. В случае закрепления на этих позициях противник может получить возможность для дальнейшего продвижения в направлении Запорожья.

По словам Волошина, за сутки потери российских войск на южных направлениях составили почти 300 человек, а за неделю - более 2 тысяч погибших и раненых.

Силы обороны юга (512) КАБ (493)
А де наші обіцяні тисячі КАБів? При цьому Європа нам до сих пір не дали даже далекобійних ракет повітря-повітря для F-16 щоб відганяти рашистські бомбардувальники. Зате всі про мірнуугоду, перегавори і про велике процвітання щодня триндять.
19.01.2026 13:22 Ответить
Де наші заводи з виробництва вибухівки, і літаки, що можуть літати за принципом "каруселі", один за одним, як у русні?
19.01.2026 13:29 Ответить
Може им хочаб послали відстріл цих льодяників!?
19.01.2026 13:29 Ответить
 
 