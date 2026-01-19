РФ за сутки сбросила рекордное количество КАБ на юге - 106 ударов, - Силы обороны
За прошедшие сутки российские войска применили рекордное количество корректируемых авиационных бомб на южных направлениях фронта - 106 КАБов.
Об этом в эфире Суспільного сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
По его словам, противник сохраняет постоянную интенсивность штурмовых действий и боевых столкновений, в то же время возросла активность FPV-дронов - зафиксировано около 1 800 ударов за сутки.
Самая сложная ситуация сохраняется в районе Гуляйполя, а также вблизи населенных пунктов Зеленое и Варваровка. Оккупанты пытаются обойти город с севера и перерезать логистические пути, одновременно продолжая атаки с южного направления.
Также активные попытки инфильтрации фиксируются в районе Степногорска и Приморского. В случае закрепления на этих позициях противник может получить возможность для дальнейшего продвижения в направлении Запорожья.
По словам Волошина, за сутки потери российских войск на южных направлениях составили почти 300 человек, а за неделю - более 2 тысяч погибших и раненых.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль