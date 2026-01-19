Россияне не наступали на Краматорском направлении, однако активно штурмуют на Покровском, - Генштаб
В течение 18 января зафиксировано 144 боевых столкновения украинских защитников с российскими захватчиками на передовой.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 112 авиационных ударов, сбросив 316 управляемых авиабомб. Кроме этого, было задействовано для поражения 8156 дронов-камикадзе и осуществлено 3875 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 70 – из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Хвыли, Мечетне, Покровское Днепропетровской области; Верхняя Терса, Желтая Круча, Таврийское, Воздвижовка, Зализнычное, Гуляйполе, Долинка, Свобода, Рождественка, Зорница Запорожской области.
Поражение врага
Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава и техники противника, один командно-наблюдательный пункт, станцию РЭБ.
Боевые действия
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло одно боестолкновение, противник нанес два авиаудара, сбросив три авиабомбы, осуществил 99 обстрелов, в том числе один – из реактивной системы залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 10 атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Старица и в сторону населенных пунктов Графского, Нестерного, Круглого.
На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в районе Песчаного и в сторону Куриловки, Петропавловки, Боровской Андреевки.
На Лиманском направлении враг атаковал четыре раза, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районе Ямполя и в сторону населенных пунктов Ставки, Александровка.
На Славянском направлении Силы обороны отразили три атаки противника в районе населенного пункта Пазено и в сторону Рай-Александровки.
На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении противник осуществил 17 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Щербиновка, Иванополье, Русин Яр, Клебан-Бык и в сторону Берестка, Степановки, Софиевки, Торского.
На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Затишье, Мирноград, Покровск, Червоный Лиман, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Сергиевка, Филия, Кучеров Яр, Новопавловка.
На Александровском направлении противник вчера совершил пять атак в сторону Ивановки, Нового Запорожья, Радостного.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 21 атаку россиян в районах Гуляйполя, Зеленого и в сторону Святопетровки, Варваровки и Доброполья.
На Ореховском направлении произошло два боевых столкновения, в районе населенного пункта Плавни.
На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль