Россияне не наступали на Краматорском направлении, однако активно штурмуют на Покровском, - Генштаб

В течение 18 января зафиксировано 144 боевых столкновения украинских защитников с российскими захватчиками на передовой.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Удары РФ по Украине

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 112 авиационных ударов, сбросив 316 управляемых авиабомб. Кроме этого, было задействовано для поражения 8156 дронов-камикадзе и осуществлено 3875 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 70 – из реактивных систем залпового огня.



Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Хвыли, Мечетне, Покровское Днепропетровской области; Верхняя Терса, Желтая Круча, Таврийское, Воздвижовка, Зализнычное, Гуляйполе, Долинка, Свобода, Рождественка, Зорница Запорожской области.

Поражение врага

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава и техники противника, один командно-наблюдательный пункт, станцию РЭБ.

Смотрите: "Хартия" отразила попытку штурма к северу от Харькова и ликвидировала 70 оккупантов. ВИДЕО

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло одно боестолкновение, противник нанес два авиаудара, сбросив три авиабомбы, осуществил 99 обстрелов, в том числе один – из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 10 атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Старица и в сторону населенных пунктов Графского, Нестерного, Круглого.

На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в районе Песчаного и в сторону Куриловки, Петропавловки, Боровской Андреевки.

На Лиманском направлении враг атаковал четыре раза, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районе Ямполя и в сторону населенных пунктов Ставки, Александровка.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты штурмуют пехотой Гуляйполе в Запорожской области. Часть позиций воины ВСУ оставили, - DeepState

На Славянском направлении Силы обороны отразили три атаки противника в районе населенного пункта Пазено и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении противник осуществил 17 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Щербиновка, Иванополье, Русин Яр, Клебан-Бык и в сторону Берестка, Степановки, Софиевки, Торского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Затишье, Мирноград, Покровск, Червоный Лиман, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Сергиевка, Филия, Кучеров Яр, Новопавловка.

Читайте: Ситуация в районе Дроновки обостряется каждый день. Враг разворачивает пункты дислокации в Серебрянском лесничестве, - 81 бригада

На Александровском направлении противник вчера совершил пять атак в сторону Ивановки, Нового Запорожья, Радостного.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 21 атаку россиян в районах Гуляйполя, Зеленого и в сторону Святопетровки, Варваровки и Доброполья.

Смотрите также: Бойцы 429-го полка "АХИЛЛЕС" спасли сову из антидроновой сетки. ВИДЕО

На Ореховском направлении произошло два боевых столкновения, в районе населенного пункта Плавни.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 227 440 человек (+1 020 за сутки), 11 573 танка, 36 333 артсистемы, 23 922 ББМ. ИНФОГРАФИКА