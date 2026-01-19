Росіяни не наступали на Краматорському напрямку, проте активно штурмують на Покровському, - Генштаб

Ситуація на фронті: у Генштабі розповіли про бої 18 січня

Протягом 18 січня зафіксовано 144 бойових зіткнення українських захисників із російськими загарбниками на передовій.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Удари РФ по Україні

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім цього, було залучено для ураження 8156 дронів-камікадзе та здійснено 3875 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 70 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Хвилі, Мечетне, Покровське Дніпропетровської області; Верхня Терса, Жовта Круча, Таврійське, Воздвижівка, Залізничне, Гуляйполе, Долинка, Свобода, Різдвянка, Зірниця Запорізької області.

Ураження ворога

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу та техніки противника, один командно-спостережний пункт, станцію РЕБ.

Бойові дії

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося одне боєзіткнення, противник завдав двох авіаударів, скинувши три авіабомби, здійснив 99 обстрілів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 10 атак противника у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця та у бік населених пунктів Графського, Нестерного, Круглого.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у районі Піщаного та в бік Курилівки, Петропавлівки, Борівської Андріївки.

На Лиманському напрямку ворог атакував чотири рази, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районі Ямполя та у бік населених пунктів Ставки, Олександрівка.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника у районі населеного пункту Пазено та у бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку противник здійснив 17 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Щербинівка, Іванопілля, Русин Яр, Клебан-Бик та у бік Берестка, Степанівки, Софіївки, Торського.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Затишок, Мирноград, Покровськ, Червоний Лиман, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Сергіївка, Філія, Кучерів Яр, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив п’ять атак, у бік Іванівки, Нового Запоріжжя, Радісного.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку росіян у районах Гуляйполя, Зеленого та у бік Святопетрівки, Варварівки й Добропілля.

На Оріхівському напрямку відбулося два бойові зіткнення, у районі населеного пункту Плавні.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

@ "На Камишувахському напрямку в Запорізькій області противник робить спроби знайти пролом в обороні ЗСУ в районі населеного пункту Щербаки. У першій половині 2025 року українським військам вдалося зупинити ворожі сили та у другій половині року відкинути супротивника в районі сусідніх Малих Щербаків. Нині ситуація складніша.
Також зіткнення тривають у районі Приморського, Степногірська та під Лук'янівським.

На Костянтинівському напрямку противник продовжує активно штурмувати фланги для посилення тиску на логістику Костянтинівки. Розширено сіру зону до балки на південь від Іллінівки, де ворожа піхота проводила штурмові дії та потрапила під удар FPV-дронів.

На Слов'янському напрямку російські війська закрили «кишеню» на захід від Федорівки, просунулися вздовж балки на південь від Свято-Покровського і в районі останнього.

У Харківській області російські війська спробували перейти кордон у районі населеного пункту Дегтярне, але потрапили під удар дронів.
Атаку було відбито."
19.01.2026 10:21
 
 