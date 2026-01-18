Ситуація в районі Дронівки загострюється щодня. Ворог розгортає пункти дислокацій у Серебрянському лісництві, - 81 бригада

Ситуація в районі Дронівки на Словʼянському напрямку щоденно загострюється.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Накопичення резервів у Сіверську

Як зазначається, для захоплення цього населеного пункту росія постійно накопичує резерви у районі Сіверська та розгортає пункти дислокацій у Серебрянському лісництві.

Одночасно противник продовжує застосовувати тактику просочування у міжпозиційний простір 81 окремої аеромобільної бригади 7 корпусу ШР ДШВ.

"Крім того, росіяни намагаються форсувати річку Сіверський Донець на гумових човнах в прибережній до Дронівки та Платонівки території. У подальшому - для проведення диверсійних та штурмових дій в тилу позицій 81 оаембр", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Ситуація в районі Дронівки загострюється, ворог накопичує резерви у районі Сіверська, - 81 бригада

Стримування ворога

Завдяки злагодженим діям десантників бригади вдається стримувати спроби ворога просуватись.

Нещодавно десантники 81 оаембр захопили у полон росіянина, який розповів про одну з нових пріоритетних найближчих цілей на Словʼянському напрямку - вийти до Закітного та Кривої Луки. У районі цих двох населених пунктів є пануючі висоти, тож їх ворог зможе використовувати як плацдарм для регулярних обстрілів Словʼянська, Лиману та Миколаївки.

Читайте: РФ найбільше атакує на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб ЗСУ. КАРТА