Ситуація в районі Дронівки загострюється щодня. Ворог розгортає пункти дислокацій у Серебрянському лісництві, - 81 бригада
Ситуація в районі Дронівки на Словʼянському напрямку щоденно загострюється.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади.
Накопичення резервів у Сіверську
Як зазначається, для захоплення цього населеного пункту росія постійно накопичує резерви у районі Сіверська та розгортає пункти дислокацій у Серебрянському лісництві.
Одночасно противник продовжує застосовувати тактику просочування у міжпозиційний простір 81 окремої аеромобільної бригади 7 корпусу ШР ДШВ.
"Крім того, росіяни намагаються форсувати річку Сіверський Донець на гумових човнах в прибережній до Дронівки та Платонівки території. У подальшому - для проведення диверсійних та штурмових дій в тилу позицій 81 оаембр", - йдеться у повідомленні.
Стримування ворога
Завдяки злагодженим діям десантників бригади вдається стримувати спроби ворога просуватись.
Нещодавно десантники 81 оаембр захопили у полон росіянина, який розповів про одну з нових пріоритетних найближчих цілей на Словʼянському напрямку - вийти до Закітного та Кривої Луки. У районі цих двох населених пунктів є пануючі висоти, тож їх ворог зможе використовувати як плацдарм для регулярних обстрілів Словʼянська, Лиману та Миколаївки.
Переживаю ж... Гроші то виділялись, списувались з рахунків. Чи не пропаде народне добро..
Офіцерські штурмові загони, відкомандирувати пів складу поліції штрафувати орків за не пристібнутий ремінь...