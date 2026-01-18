Ситуація в районі Дронівки загострюється щодня. Ворог розгортає пункти дислокацій у Серебрянському лісництві, - 81 бригада

81 бригада ДШВ: інформація про окупацію Серебрянки — неправда

Ситуація в районі Дронівки на Словʼянському напрямку щоденно загострюється.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади.

Накопичення резервів у Сіверську

Як зазначається, для захоплення цього населеного пункту росія постійно накопичує резерви у районі Сіверська та розгортає пункти дислокацій у Серебрянському лісництві.

Одночасно противник продовжує застосовувати тактику просочування у міжпозиційний простір 81 окремої аеромобільної бригади 7 корпусу ШР ДШВ.

"Крім того, росіяни намагаються форсувати річку Сіверський Донець на гумових човнах в прибережній до Дронівки та Платонівки території. У подальшому - для проведення диверсійних та штурмових дій в тилу позицій 81 оаембр", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Ситуація в районі Дронівки загострюється, ворог накопичує резерви у районі Сіверська, - 81 бригада

Стримування ворога

Завдяки злагодженим діям десантників бригади вдається стримувати спроби ворога просуватись.
Нещодавно десантники 81 оаембр захопили у полон росіянина, який розповів про одну з нових пріоритетних найближчих цілей на Словʼянському напрямку - вийти до Закітного та Кривої Луки. У районі цих двох населених пунктів є пануючі висоти, тож їх ворог зможе використовувати як плацдарм для регулярних обстрілів Словʼянська, Лиману та Миколаївки.

Читайте: РФ найбільше атакує на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб ЗСУ. КАРТА

81 окрема аеромобільна бригада (100) ДШВ Десантно-штурмові війська (446) Сіверськ (217) Дронівка (26)
Топ коментарі
+10
Вже час задіяти 2999 Фламінгів ?
Переживаю ж... Гроші то виділялись, списувались з рахунків. Чи не пропаде народне добро..
18.01.2026 11:19 Відповісти
+7
Не на часі чапай до виборів готуєтся
18.01.2026 11:25 Відповісти
+3
Може, вже пора і резерви задіяти, поки добровольців вчать по учбових цетрах?
Офіцерські штурмові загони, відкомандирувати пів складу поліції штрафувати орків за не пристібнутий ремінь...
18.01.2026 11:42 Відповісти
Вже час задіяти 2999 Фламінгів ?
Переживаю ж... Гроші то виділялись, списувались з рахунків. Чи не пропаде народне добро..
18.01.2026 11:19 Відповісти
нашу перемогу вкрали корупція, брехня і мародерство зе-покидька, щоб воно сконало від майських шашликів
18.01.2026 13:15 Відповісти
Не на часі чапай до виборів готуєтся
18.01.2026 11:25 Відповісти
Коли будуть новини - Ворог гуртувався в Серебрянському лісництві - ми його накрили - вже ніхто нікуди не йде
18.01.2026 11:35 Відповісти
Час таких новин пройшов у 2022 році,коли земразота памперси познімала,та почала керувати ( грабувати) військом.
18.01.2026 14:01 Відповісти
Може, вже пора і резерви задіяти, поки добровольців вчать по учбових цетрах?
Офіцерські штурмові загони, відкомандирувати пів складу поліції штрафувати орків за не пристібнутий ремінь...
18.01.2026 11:42 Відповісти
Кожний день---повідомлення---здаємо свої території . Чому брехня і бездіяльність ВЛАДИ приводить до загибелі наших ріднів,де РЕАЛЬНА робота по захисту УКРАЇНИ. Цього НЕ МАЄ ми чуємо БЕХНЮ,ПІАР, ШАХРАЙСТВО,МАРОДЕРСТВО,ЗРАДУ НА ВСІХ ЕШЕЛОНАХ ВЛАДИ,
18.01.2026 13:37 Відповісти
Коли Українці зрозуміють що " не на часі" то є сцянина від влади,візьмуть до рук вила та почнуть вішати усю ригозелену мразоту ,тоді почнуться гарні новини для України та Українців,а так ТЕРПІТЬ.
18.01.2026 14:05 Відповісти
Боюся, вже ніколи. Активісти та патріоти загинули першими, а прикоритна свора ментів, тцкшників, заброньованих ніякі Майдани робити не буде - вони на цьому режимі прібарахляюцца по повній. Жінки з дітьми теж нічого не зроблять, ухилянти - ховаються, немає лідерів з опозиції, немає самої опозиції, хто б повів народ за собою. Країна в заручниках божевільного самодура, народ геноцидиться у дві руки на пару з ****** - і ніякого виходу не видно.
18.01.2026 14:21 Відповісти
Зеленский подал за деньги территории Украины и сдает их. Это тот бизнесмен сказал и это подтверждает карта - постоянно Украина отступает. Так не происходит война. Война это движение в две стороны в войне, а если земли сдают, то мы видим это. Зеленский с бандой заслуживает расстрела!!!
18.01.2026 14:33 Відповісти
Сдали Зеленский с Ермаком Гуляйполе еще в Омане, где они практически всю «Новороссию» обещали Патрушеву. Для новых «зеленых» анархическо-свободное Гуляйполе в традициях Нестора Махно - явная опасность. И если украинский народ не сделает выводов, то и Запорожье, и Днепр, и Харьков отдадут без всяких сомнений.
18.01.2026 16:09 Відповісти
Если главный из миндичей Украины туда приедет для фотки - можно сказать, что эта территория потеряна.
18.01.2026 16:45 Відповісти
 
 