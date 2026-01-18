Ситуация в районе Дроновки обостряется ежедневно. Враг разворачивает пункты дислокации в Серебрянском лесничестве, - 81 бригада
Ситуация в районе Дроновки на Славянском направлении ежедневно обостряется.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады.
Накопление резервов в Северске
Как отмечается, для захвата этого населенного пункта Россия постоянно накапливает резервы в районе Северска и разворачивает пункты дислокации в Серебрянском лесничестве.
Одновременно противник продолжает применять тактику просачивания в межпозиционное пространство 81 отдельной аэромобильной бригады 7 корпуса ШР ДШВ.
"Кроме того, россияне пытаются форсировать реку Северский Донец на резиновых лодках в прибрежной к Дроновке и Платоновке территории. В дальнейшем - для проведения диверсионных и штурмовых действий в тылу позиций 81 оаембр", - говорится в сообщении.
Сдерживание врага
Благодаря слаженным действиям десантников бригады удается сдерживать попытки врага продвигаться.
Недавно десантники 81 оаембр взяли в плен россиянина, который рассказал об одной из новых приоритетных ближайших целей на Славянском направлении - выйти к Закитному и Кривой Луке. В районе этих двух населенных пунктов есть господствующие высоты, поэтому враг сможет использовать их как плацдарм для регулярных обстрелов Славянска, Лимана и Николаевки.
