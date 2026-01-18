РУС
Ситуация в районе Дроновки обостряется ежедневно. Враг разворачивает пункты дислокации в Серебрянском лесничестве, - 81 бригада

81 бригада ДШВ: информация об оккупации Серебрянки — неправда

Ситуация в районе Дроновки на Славянском направлении ежедневно обостряется.

Накопление резервов в Северске

Как отмечается, для захвата этого населенного пункта Россия постоянно накапливает резервы в районе Северска и разворачивает пункты дислокации в Серебрянском лесничестве.

Одновременно противник продолжает применять тактику просачивания в межпозиционное пространство 81 отдельной аэромобильной бригады 7 корпуса ШР ДШВ.

"Кроме того, россияне пытаются форсировать реку Северский Донец на резиновых лодках в прибрежной к Дроновке и Платоновке территории. В дальнейшем - для проведения диверсионных и штурмовых действий в тылу позиций 81 оаембр", - говорится в сообщении.

Сдерживание врага

Благодаря слаженным действиям десантников бригады удается сдерживать попытки врага продвигаться.
Недавно десантники 81 оаембр взяли в плен россиянина, который рассказал об одной из новых приоритетных ближайших целей на Славянском направлении - выйти к Закитному и Кривой Луке. В районе этих двух населенных пунктов есть господствующие высоты, поэтому враг сможет использовать их как плацдарм для регулярных обстрелов Славянска, Лимана и Николаевки.

Вже час задіяти 2999 Фламінгів ?
Переживаю ж... Гроші то виділялись, списувались з рахунків. Чи не пропаде народне добро..
18.01.2026 11:19 Ответить
Не на часі чапай до виборів готуєтся
18.01.2026 11:25 Ответить
Коли будуть новини - Ворог гуртувався в Серебрянському лісництві - ми його накрили - вже ніхто нікуди не йде
18.01.2026 11:35 Ответить
Може, вже пора і резерви задіяти, поки добровольців вчать по учбових цетрах?
Офіцерські штурмові загони, відкомандирувати пів складу поліції штрафувати орків за не пристібнутий ремінь...
18.01.2026 11:42 Ответить
 
 