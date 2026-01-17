РУС
Ситуация в районе Дроновки обостряется, враг накапливает резервы в районе Северска, - 81 бригада

діп стейт
Фото: DeepState

Ситуация в районе Дроновки на Славянском направлении ежедневно обостряется.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады.

"Для захвата этого населенного пункта Россия постоянно накапливает резервы в районе Северска и разворачивает пункты дислокации в Серебрянском лесничестве. Одновременно противник продолжает применять тактику просачивания в межпозиционное пространство 81 отдельной аэромобильной бригады 7 корпуса ШР ДШВ", - говорится в сообщении.

Кроме того, россияне пытаются форсировать реку Северский Донец на резиновых лодках в прибрежной к Дроновке и Платоновке территории. В дальнейшем - для проведения диверсионных и штурмовых действий в тылу позиций 81 оаембр.

"Благодаря слаженным действиям наших десантников удается сдерживать попытки врага продвигаться.
Недавно десантники 81 оаембр взяли в плен россиянина, который рассказал об одной из новых приоритетных ближайших целей на Славянском направлении - выйти к Закитному и Кривой Луке. В районе этих двух населенных пунктов есть господствующие высоты, поэтому враг сможет использовать их как плацдарм для регулярных обстрелов Славянска, Лимана и Николаевки", - добавили в 81-й бригаде.

Автор: 

ДШВ Десантно-штурмовые войска (317) Северск (206) Дроновка (16)
