УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9711 відвідувач онлайн
Новини Бойові дії на сході
2 396 3

Ситуація в районі Дронівки загострюється, ворог накопичує резерви у районі Сіверська, - 81 бригада

Фото: DeepState

Ситуація в районі Дронівки на Словʼянському напрямку щоденно загострюється.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Для захоплення цього населеного пункту росія постійно накопичує резерви у районі Сіверська та розгортає пункти дислокацій у Серебрянському лісництві. Одночасно противник продовжує застосовувати тактику просочування у міжпозиційний простір 81 окремої аеромобільної бригади 7 корпусу ШР ДШВ", - йдеться у повідомленні.

Крім того, росіяни намагаються форсувати річку Сіверський Донець на гумових човнах в прибережній до Дронівки та Платонівки території. У подальшому - для проведення диверсійних та штурмових дій в тилу позицій 81 оаембр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони контролюють північ Покровська. Навколо Дронівки ситуація напружена, - УВ "Схід"

"Завдяки злагодженим діям наших десантників вдається стримувати спроби ворога просуватись.
Нещодавно десантники 81 оаембр захопили у полон росіянина, який розповів про одну з нових пріоритетних найближчих цілей на Словʼянському напрямку - вийти до Закітного та Кривої Луки. У районі цих двох населених пунктів є пануючі висоти, тож їх ворог зможе використовувати як плацдарм для регулярних обстрілів Словʼянська, Лиману та Миколаївки", - додали у 81-й бригаді.

Також читайте: Ворог накопичує ресурси у Серебрянському лісі та хоче обійти Дронівку, - 81 оаембр

Автор: 

ДШВ Десантно-штурмові війська (446) Сіверськ (217) Дронівка (26)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пока вы все не поймете, что коррупция убила все шансы на победу и какой-либо почетный мир, пока вы все не поймете, что Зеленский и Ермак еще в Омане договорились о сдаче Юга и не погоните грязной метлой зеленых кровопийцев народа, ничего хорошего с Украиной не будет!
показати весь коментар
17.01.2026 13:23
Питання нафіга нам ця інфа щоб що?Щоб в тисячний раз знають де знають скільки і при цьому буде звучати згодом ми втратили ми відійшли з Дронівки.
Чому ?бо вкотре командуваняя окрім фіксувати фіксатор в одному місці і розказувати що там щось накоплюють оставила без дій.А потім наслідки для наших хлопців,гинуть і рівняють.Це лайно вже 4 рік .Нічого не змінюється.Ніяких ні висновків ні протидії наперед.Брехня на брехні.Як це все вже дістало....
показати весь коментар
17.01.2026 14:24
Щоб потім на цензорі викласти результати опитування - шо 55% хрін йього знає кого, а по даним соціологів - українців, вже дуже хотіли будь якого миру. А передумови цього легенарного соцопросу - це мовчання - яка ж падлюка здала Південь, яка падлюка не готувалась до повномасшатбного вторгнення(хоча війна йшла з 14 року, яка падлюка шле на фронт на десятки міліардів браковані міни,снаряди... ,а потім ось такі опитування. І головне - 53% - підтримують всі дії зеленского, 55% хочуть будь якого миру, бо втомились від війни, по даним кміс. Аншлаг. Зановіска.
показати весь коментар
17.01.2026 17:03
 
 