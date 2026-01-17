Ситуація в районі Дронівки загострюється, ворог накопичує резерви у районі Сіверська, - 81 бригада

Ситуація в районі Дронівки на Словʼянському напрямку щоденно загострюється.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади.

"Для захоплення цього населеного пункту росія постійно накопичує резерви у районі Сіверська та розгортає пункти дислокацій у Серебрянському лісництві. Одночасно противник продовжує застосовувати тактику просочування у міжпозиційний простір 81 окремої аеромобільної бригади 7 корпусу ШР ДШВ", - йдеться у повідомленні.

Крім того, росіяни намагаються форсувати річку Сіверський Донець на гумових човнах в прибережній до Дронівки та Платонівки території. У подальшому - для проведення диверсійних та штурмових дій в тилу позицій 81 оаембр.

"Завдяки злагодженим діям наших десантників вдається стримувати спроби ворога просуватись.

Нещодавно десантники 81 оаембр захопили у полон росіянина, який розповів про одну з нових пріоритетних найближчих цілей на Словʼянському напрямку - вийти до Закітного та Кривої Луки. У районі цих двох населених пунктів є пануючі висоти, тож їх ворог зможе використовувати як плацдарм для регулярних обстрілів Словʼянська, Лиману та Миколаївки", - додали у 81-й бригаді.

