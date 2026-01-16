РФ больше всего атакует на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях, - Генштаб ВСУ. КАРТА

В течение 15 января произошло 180 боевых столкновений Сил обороны с российскими оккупантами.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 97 авиационных ударов, применил 3 ракеты и сбросил 234 управляемые авиабомбы. Кроме этого, было задействовано для поражения 6968 дронов-камикадзе и осуществлено 3338 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 57 – из реактивных систем залпового огня.



Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Мануховка, Белополье Сумской области; Гавриловка Днепропетровской области; Рождественка, Верхняя Терса, Любицкое, Самойловка, Воздвижовка, Железнодорожное, Гуляйполе, Орехов, Таврическое, Преображенка Запорожской области.

Поражение врага

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава и техники противника, два пункта управления БПЛА и еще один важный объект российских захватчиков.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло одно боестолкновение, противник нанес один авиаудар, сбросив две авиабомбы, осуществил 111 обстрелов, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 11 атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Прилепка, Тихое, Старица, Волчанские Хутора и в сторону населенных пунктов Избицкое, Круглое, Нестерное.

На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Песчаного, Куриловки, Петропавловки, Богуславки.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Заречное, Новоселовка, Торское и в сторону населенных пунктов Лиман, Ставки, Дружелюбровка, Александровка, Диброва, Дробышево.

На Славянском направлении Силы обороны отразили пять атак противника в районах Северска, Платоновки и в сторону Закитного.

На Краматорском направлении украинские защитники отбили четыре атаки в районах Васюковки, Федоровки и в сторону Приволья, Миньковки.

На Константиновском направлении враг осуществил 21 атаку в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Русин Яр, Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка и в сторону Новопавловки, Степановки, Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 46 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Молодецкое, Филия и в сторону Вольного, Родинского, Нового Шахового, Сухецкого.

На Александровском направлении противник вчера совершил десять атак, вблизи Вишневого и в сторону населенных пунктов Ивановка, Александроград, Егоровка, Рыбное, Злагода, Андреевка-Клевцово, Новое Запорожье, Снежное.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 30 атак россиян, в районах Солодкого, Гуляйполя и в сторону Доброполья, Еленоконстантиновки, Зеленого, Варваровки.

На Ореховском направлении произошло пять боевых столкновений, в районах Приморского, Степного, Степного, Каменского.

На Приднепровском направлении оккупанты осуществили одну безрезультатную попытку продвинуться вперед в районе Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

