Враг увеличил активность вдоль государственной границы Украины возле Комаровки на Сумщине, - DeepState

Российские войска увеличили активность вдоль государственной границы Украины на Сумщине, пользуясь возможностью зайти в приграничное село Комаровка и пытаются там закрепиться.

Что известно об активности врага?

В частности, по данным аналитиков, увеличилась "серая зона" возле приграничного села Комаровка Есманьской поселковой громады Шосткинского района Сумской области. Враг пытается там закрепиться и дестабилизировать обстановку.

Также армия РФ сразу прощупывает возможность расширить зону такой деятельности и контроля, как это произошло на примере той же Комаровки или села Грабовское.

Отмечается, что Силы обороны реагируют на соответствующие движения противника, уничтожая его пехоту, но не всегда это удается, в частности, из-за определенных проблем на таких участках, как было с Грабовским.

"Таких зон становится все больше, однако часто удается в самом начале попыток мероприятия уничтожать противника и смысла всех обозначений нет. Но если такие попытки повторяются и противнику удается задержаться на местности, то мы реагируем на эти события обозначениями на карте", - отмечает DeepState.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что россияне зашли в приграничное село на Сумщине и вывезли оттуда полсотни человек.

Впоследствии в ВСУ информацию подтвердили.

В свою очередь, начальник отдела коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов отметил, что речь идет о локальной провокации, а не масштабном прорыве.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество отреагировать на похищение Россией 50 гражданских лиц из населенного пункта Грабовское в Сумской области.

22 декабря президент Владимир Зеленский рассказал, что среди 52 гражданских лиц, которых российские оккупанты вывезли из села Грабовское в Сумской области, были дети. Также в плен РФ попали украинские военнослужащие.

