Ворог збільшив активність вздовж державного кордону України біля Комарівки на Сумщині, - DeepState

DeepState: Росіяни збільшили активність у прикордонні Сумщини

Російські війська збільшили активність вздовж державного кордону України на Сумщині, користуючись можливістю зайти в прикордонне село Комарівка та намагається там закріпитися.

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо про активність ворога?

Так, за даними аналітиків, збільшилась "сіра зона" біля прикордонного села Комарівка Есманьської селищної громади Шосткинського району Сумської області. Ворог намагається там закріпитися і дестабілізувати обстановку.

Також армія РФ одразу прощупує можливість, щоб розширювати зону такої діяльності та контролю, як це сталося на прикладі тієї ж Комарівки або села Грабовське.

Наголошується, що Сили оборони реагують на відповідні рухи противника, знищуючи його піхоту, але не завжди це вдається, зокрема, через певні проблеми на таких ділянках, як було з Грабовським.

"Таких зон стає дедалі більше, однак часто вдається на самому початку спроб заходу знищувати противника і сенсу всіх позначень немає. Але якщо такі спроби повторюються і противнику вдається затриматися на місцевості, то ми реагуємо на ці події позначеннями на мапі", - зазначає DeepState.

Що передувало?

  • Раніше ЗМІ повідомили, що росіяни зайшли в прикордонне село на Сумщині й вивезли звідти півсотню людей.
  • Згодом у ЗСУ інформацію підтвердили.
  • Своєю чергою, начальник відділу комунікацій угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов зазначив, що йдеться про локальну провокацію, а не масштабний прорив.
  • Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту відреагувати на викрадення Росією 50 цивільних людей із населеного пункту Грабовське, що в Сумській області.
  • 22 грудня президент Володимир Зеленський розповів, що серед 52 цивільних людей, яких російські окупанти вивезли з села Грабовське на Сумщині, були діти. Також в полон РФ потрапили українські військовослужбовці.

Що на новоязі значить " Zбільшили активність "?
Захопили ? Зруйнували? Напівоточили?
15.01.2026 18:10 Відповісти
І що цікаво, навіть сильний мороз не діє на вже почорнілу від африканських найманців армію *****.
15.01.2026 18:10 Відповісти
Скористались любязно наданою можливістю прощупать.
15.01.2026 18:19 Відповісти
 
 