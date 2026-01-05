Бої біля Грабовського: РФ намагається просунутися на Сумщині, - ДПСУ
Російські війська щоденно атакують прикордонні райони Сумської області та намагаються розширити зону бойових дій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.
"Кордон України в межах Сумської області, а це 550 км, ворог щоденно обстрілює прикордоння. На окремих ділянках в межах Сумщини ворог намагається розширити зону боїв, тривалий час це відбувається в межах Хотінської та Юнаківської громад, а також в районі населеного пункту Грабовське", — сказав Демченко.
За його словами, ворог зайшов у селище Грабовське, але з того часу так і не зміг розширити зону боїв і просунутися далі.
"На інших ділянках кордону в межах Сумщини противник намагається прощупувати кордон, шукає слабкі місця, але ворог зазнає великих втрат під час спроб зайти на територію України", - додав Демченко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль