Бої біля Грабовського: РФ намагається просунутися на Сумщині, - ДПСУ

Російські війська щоденно атакують прикордонні райони Сумської області та намагаються розширити зону бойових дій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

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"Кордон України в межах Сумської області, а це 550 км, ворог щоденно обстрілює прикордоння. На окремих ділянках в межах Сумщини ворог намагається розширити зону боїв, тривалий час це відбувається в межах Хотінської та Юнаківської громад, а також в районі населеного пункту Грабовське", — сказав Демченко.

За його словами, ворог зайшов у селище Грабовське, але з того часу так і не зміг розширити зону боїв і просунутися далі.

"На інших ділянках кордону в межах Сумщини противник намагається прощупувати кордон, шукає слабкі місця, але ворог зазнає великих втрат під час спроб зайти на територію України", - додав Демченко.

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