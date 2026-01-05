Бои у Грабовского: РФ пытается продвинуться в Сумской области, - ГПСУ

Российские войска ежедневно атакуют приграничные районы Сумской области и пытаются расширить зону боевых действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

"Граница Украины в пределах Сумской области, а это 550 км, враг ежедневно обстреливает приграничные территории. На отдельных участках в пределах Сумщины враг пытается расширить зону боевых действий, длительное время это происходит в пределах Хотинской и Юнаковской громад, а также в районе населенного пункта Грабовское", — сказал Демченко.

По его словам, враг зашел в поселок Грабовское, но с тех пор так и не смог расширить зону боевых действий и продвинуться дальше.

"На других участках границы в пределах Сумщины противник пытается прощупывать границу, ищет слабые места, но враг несет большие потери при попытках зайти на территорию Украины", - добавил Демченко.

