Оккупанты дистанционно минируют Грабовское на Сумщине, чтобы предотвратить украинские контратаки, - Трегубов

Для того, чтобы предотвратить контратаки ВСУ, российские оккупационные войска дистанционно минируют приграничное село Грабовское на Сумщине.

Об этом "Суспильному" рассказал начальник отдела коммуникаций Гуппировки объединенных сил Виктор Трегубов, сообщает https://censor.net/ruЦензор.НЕТ.

Россияне осуществляют дистанционное минирование

"Россияне туда влезли, проводят дистанционное минирование, чтобы предотвратить контратаки украинцев. Мне кажется, что они планировали идти дальше, наступать на Сумщину, но не получилось. Поэтому они создают из Грабовского такой небольшой форпост. Хотя он действительно находится непосредственно на границе", - рассказал Трегубов.

Попытки прощупать границу

Спикер отметил, что россияне предпринимали попытки "прощупывать" границу и в других местах. Некоторые из них, по словам Трегубова, расположены "достаточно далеко" от Грабовского.

"Мне кажется, это была попытка россиян "прощупать" Сумщину, пробить еще и на южном участке. Там около двух недель назад российские войска начали активно продвигаться", - сказал он.

Трегубов напомнил, что в декабре в Грабовское зашли около сотни российских военных. Такое количество россияне накопили на границе.

"И рванули в приграничные населенные пункты. В основном безуспешно", - сказал спикер.

Он добавил, что в Грабовском захватчики применяют преимущественно FPV-дроны, а также свою пехоту, которая поселилась в домах местных.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что россияне вошли в приграничное село на Сумщине и вывезли оттуда полсотни человек.

Впоследствии в ВСУ информацию подтвердили.

В свою очередь, начальник отдела коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов отметил, что речь идет о локальной провокации, а не масштабном прорыве.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество отреагировать на похищение Россией 50 гражданских лиц из населенного пункта Грабовское на Сумщине.

22 декабря президент Владимир Зеленский рассказал, что среди 52 гражданских лиц, которых российские оккупанты вывезли из села Грабовское в Сумской области, были дети. Также в плен РФ попали украинские военнослужащие.

