Армия РФ временно закрепилась в Грабовском на Сумщине, - Трегубов

Российские войска в настоящее время закрепились в селе Грабовское Сумской области, но Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы их присутствие там было недолгим.

Об этом сообщил начальник управления коммуникации Объединенных сил Виктор Трегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Да, к сожалению, закрепились. К сожалению, до сих пор сохраняется их присутствие в поселке. Они там немного зафиксировались, и поэтому есть определенный выступ где-то в километре от российской границы", - отметил Трегубов.

В то же время, он подчеркнул, что попытки врага создать подобный выступ севернее, в районе поселка Покровка, были сорваны - этот участок фронта украинские военные зачистили.

По словам спикера, Силы обороны продолжают действия, направленные на то, чтобы российские подразделения не смогли надолго закрепиться в Грабовском.

Армии РФ вдоль границы не фиксируется

Трегубов также сообщил, что в настоящее время не фиксируется значительного скопления российских войск вдоль границы Сумской области. По его оценке, действия противника носят характер спорадических атак и направлены на проверку украинской обороны.

"Там, скорее, - спорадические атаки вдоль нашей зоны ответственности в Сумской области в разных населенных пунктах. Не столько попытки продавить конкретно в Грабовском, сколько были попытки в той же Покровке, в Веселом там немного давили. Это было похоже на прощупывание нашей границы в разных ее точках", - рассказал он.

