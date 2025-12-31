РУС
912 13

Армия РФ временно закрепилась в Грабовском на Сумщине, - Трегубов

сведения Генштаба

Российские войска в настоящее время закрепились в селе Грабовское Сумской области, но Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы их присутствие там было недолгим.

Об этом сообщил начальник управления коммуникации Объединенных сил Виктор Трегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Да, к сожалению, закрепились. К сожалению, до сих пор сохраняется их присутствие в поселке. Они там немного зафиксировались, и поэтому есть определенный выступ где-то в километре от российской границы", - отметил Трегубов.

В то же время, он подчеркнул, что попытки врага создать подобный выступ севернее, в районе поселка Покровка, были сорваны - этот участок фронта украинские военные зачистили.

По словам спикера, Силы обороны продолжают действия, направленные на то, чтобы российские подразделения не смогли надолго закрепиться в Грабовском.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трегубов прокомментировал заявление Путина о "20 км до Сум": "Манипуляция географическими фактами"

Армии РФ вдоль границы не фиксируется

Трегубов также сообщил, что в настоящее время не фиксируется значительного скопления российских войск вдоль границы Сумской области. По его оценке, действия противника носят характер спорадических атак и направлены на проверку украинской обороны.

"Там, скорее, - спорадические атаки вдоль нашей зоны ответственности в Сумской области в разных населенных пунктах. Не столько попытки продавить конкретно в Грабовском, сколько были попытки в той же Покровке, в Веселом там немного давили. Это было похоже на прощупывание нашей границы в разных ее точках", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин поручил расширить "буферную зону" на северо-востоке Украины в 2026 году, - Reuters

Автор: 

Сумская область (3937) Сумский район (504) Грабовское (18) война в Украине (7396)
Топ комментарии
+12
ТИМЧАСОВО!!!! Текст якось по-дебільному написаний.
31.12.2025 17:55 Ответить
+10
Протиснулись, інфільтрувались, просочились. а тепер тимчасово закріпились.
Словесна хуцпа на висоті.
31.12.2025 17:56 Ответить
+7
Тимчасово, це як? Це закріпились, але підуть далі? Чи закріпились, перекурять, і підуть за Урал?
31.12.2025 17:57 Ответить
ТИМЧАСОВО!!!! Текст якось по-дебільному написаний.
31.12.2025 17:55 Ответить
Таке враження що вони підійшли і кажуть: "Можна ми тут тимчасово закріпимся"
31.12.2025 17:58 Ответить
Ти сам зрозумів що написав добкін2
31.12.2025 18:16 Ответить
Протиснулись, інфільтрувались, просочились. а тепер тимчасово закріпились.
Словесна хуцпа на висоті.
31.12.2025 17:56 Ответить
Тимчасово, це як? Це закріпились, але підуть далі? Чи закріпились, перекурять, і підуть за Урал?
31.12.2025 17:57 Ответить
Вони й в Луганську та Севастополі теж тимчасово. Чи ето другоє, Трегубів?
31.12.2025 18:02 Ответить
Кацапчику ти не дуже хвилюйся бо може статися зі здоров,я щось Україна була є і буде і поверта свої території а тим козломордим що щабель як козакам присягали на вірність можемо нагадати чистіть свої ротяки і добренько мийте своїх кладок і маньок
31.12.2025 18:22 Ответить
Закушувати треба, нешановний.
31.12.2025 18:26 Ответить
Далi що? Референдум та реестрацiя нового регiона в конституцii?
31.12.2025 18:03 Ответить
Шо там курська операція? досягла мети?
Суджа наш!
31.12.2025 18:37 Ответить
Якщо так далі піде, то армія здичавілих орків закріпиться "тимчасово" по всій Україні, десь так на років 100, до розвалу Каzапстану.
31.12.2025 18:51 Ответить
Це було схоже на промацування нашого кордону в різних його точках", - пояснив він
Джерело: https://censor.net/ua/n3593303
Саме так - де знайшли слабке місце - туди і залізли . А тепер питання - чому наші так не роблять ?
31.12.2025 18:59 Ответить
 
 