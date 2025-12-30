Трегубов прокомментировал заявление Путина о "20 км до Сум": "Манипуляция географическими фактами"
Слова Владимира Путина о том, что российские войска якобы находятся в 20 километрах от Сум, являются манипуляцией географическими фактами и не свидетельствуют о продвижении армии РФ вглубь Украины.
Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Огруппирования объединенных сил Виктор Трегубов в эфире Ранок.LIVE, передает Цензор.НЕТ.
Он заявил, что расстояние от российской границы до Сум составляет около 25 километров и остается неизменным еще с 1991 года.
По его словам, заявление диктатора РФ означает лишь то, что российская армия контролирует собственную территорию по свою сторону границы, а не продвинулась ближе к областному центру.
Трегубов уточнил, что единственное вклинение российских войск в Сумской области зафиксировано в районе населенного пункта Грабовское. Там оккупанты зашли примерно на один километр вглубь территории Украины.
"Но это никак не приблизило их к Сумам, потому что граница РФ с Сумами всегда была ближе, чем это Грабовское к Сумам само по себе", - пояснил Трегубов.
Це довбень не вміє користуватись GoogleMap.