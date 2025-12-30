РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8266 посетителей онлайн
Новости Наступление РФ на Сумщину Угроза окружения Сум
1 729 11

Трегубов прокомментировал заявление Путина о "20 км до Сум": "Манипуляция географическими фактами"

суми

Слова Владимира Путина о том, что российские войска якобы находятся в 20 километрах от Сум, являются манипуляцией географическими фактами и не свидетельствуют о продвижении армии РФ вглубь Украины.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Огруппирования объединенных сил Виктор Трегубов в эфире Ранок.LIVE, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он заявил, что расстояние от российской границы до Сум составляет около 25 километров и остается неизменным еще с 1991 года.

По его словам, заявление диктатора РФ означает лишь то, что российская армия контролирует собственную территорию по свою сторону границы, а не продвинулась ближе к областному центру.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия придумала "атаку на Путина", чтобы сорвать мирные переговоры, - МИД

Трегубов уточнил, что единственное вклинение российских войск в Сумской области зафиксировано в районе населенного пункта Грабовское. Там оккупанты зашли примерно на один километр вглубь территории Украины.

"Но это никак не приблизило их к Сумам, потому что граница РФ с Сумами всегда была ближе, чем это Грабовское к Сумам само по себе", - пояснил Трегубов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский хочет говорить с Путиным о вопросах территорий и причинах войны

Автор: 

путин владимир (32633) Сумская область (3933) Сумы (1314) Сумский район (502)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
18,6 км від північного краю м. Суми до с. Андріїївка, яке захопили вчора.
Це довбень не вміє користуватись GoogleMap.
показать весь комментарий
30.12.2025 17:29 Ответить
+3
Пане трегубів, уточніть, чи змінилася з 2013 року відстань від срасійського кордону до Севастополя чи Торецька, як приклад. Дякую.
показать весь комментарий
30.12.2025 17:18 Ответить
+2
Ну нехай 25 км, - це сильно щось міняє?
показать весь комментарий
30.12.2025 17:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пане трегубів, уточніть, чи змінилася з 2013 року відстань від срасійського кордону до Севастополя чи Торецька, як приклад. Дякую.
показать весь комментарий
30.12.2025 17:18 Ответить
Такі висери пуйла повинен коментувати або головно..., або сам верховний! Цим підстилкам не вірю....
показать весь комментарий
30.12.2025 17:19 Ответить
А, до 1991 року скікі км було від Сум до кордону з рсфср, не знаєте?
показать весь комментарий
30.12.2025 17:20 Ответить
відразу і не зрозумієш ти географ чи філолог.
показать весь комментарий
30.12.2025 17:27 Ответить
Та не я , а він. Трегубів дехто.
показать весь комментарий
30.12.2025 17:31 Ответить
Ну нехай 25 км, - це сильно щось міняє?
показать весь комментарий
30.12.2025 17:24 Ответить
18,6 км від північного краю м. Суми до с. Андріїївка, яке захопили вчора.
Це довбень не вміє користуватись GoogleMap.
показать весь комментарий
30.12.2025 17:29 Ответить
Суми в принципі за 20 км від РФ. Тому нема про що говорити
показать весь комментарий
30.12.2025 17:49 Ответить
Найкоротша відстань до кордону - 25 км.
показать весь комментарий
30.12.2025 18:32 Ответить
Захоплено кацапами приблизно 235 кв км Сумської області, про це теж не будемо говорити? Хай про це нам ху.ло розкаже?
показать весь комментарий
30.12.2025 18:43 Ответить
 
 