Трегубов прокомментировал заявление Путина о "20 км до Сум": "Манипуляция географическими фактами"

Слова Владимира Путина о том, что российские войска якобы находятся в 20 километрах от Сум, являются манипуляцией географическими фактами и не свидетельствуют о продвижении армии РФ вглубь Украины.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Огруппирования объединенных сил Виктор Трегубов в эфире Ранок.LIVE, передает Цензор.НЕТ.

Он заявил, что расстояние от российской границы до Сум составляет около 25 километров и остается неизменным еще с 1991 года.

По его словам, заявление диктатора РФ означает лишь то, что российская армия контролирует собственную территорию по свою сторону границы, а не продвинулась ближе к областному центру.

Трегубов уточнил, что единственное вклинение российских войск в Сумской области зафиксировано в районе населенного пункта Грабовское. Там оккупанты зашли примерно на один километр вглубь территории Украины.

"Но это никак не приблизило их к Сумам, потому что граница РФ с Сумами всегда была ближе, чем это Грабовское к Сумам само по себе", - пояснил Трегубов.

