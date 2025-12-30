Зеленский хочет говорить с Путиным о вопросах территорий и причинах войны

В случае вероятных переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным лидер Украины Владимир Зеленский намерен поднять тему территориальных вопросов, а также обсудить истоки и мотивы развязывания Россией войны против Украины.

Об этом президент сказал в интервью Fox News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я считаю, что это важно. Я думаю, что (обсудил бы. - Ред.) вопрос территорий, вопрос причин этой войны, почему он (Путин. - Ред.) оккупировал нас. По моему мнению, было бы полезно поговорить. Не потому, что я хочу - я не хочу с ним разговаривать, он для меня враг. Но я считаю, что важно поговорить только по одной причине. Мы должны понять - мы не хотим третьей войны от России", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что не доверяет Путину, а глава Кремля не доверяет ему.

"Я чувствую, что его целью была оккупация всей нашей территории, всей нашей страны. И я очень хочу услышать и увидеть, что он больше не вернется", - сказал Зеленский.

Что предшествовало?

Ранее Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным, но его действия не совпадают с "мирной лексикой".

Также сообщалось, что Трамп обсудил с Путиным все 20 пунктов мирного плана.

Проект плана прекращения войны

