РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8699 посетителей онлайн
Новости Встреча Зеленского и Путина
1 473 36

Зеленский хочет говорить с Путиным о вопросах территорий и причинах войны

зеленський

В случае вероятных переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным лидер Украины Владимир Зеленский намерен поднять тему территориальных вопросов, а также обсудить истоки и мотивы развязывания Россией войны против Украины.

Об этом президент сказал в интервью Fox News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Я считаю, что это важно. Я думаю, что (обсудил бы. - Ред.) вопрос территорий, вопрос причин этой войны, почему он (Путин. - Ред.) оккупировал нас. По моему мнению, было бы полезно поговорить. Не потому, что я хочу - я не хочу с ним разговаривать, он для меня враг. Но я считаю, что важно поговорить только по одной причине. Мы должны понять - мы не хотим третьей войны от России", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что не доверяет Путину, а глава Кремля не доверяет ему.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Путин могут провести телефонный разговор впервые за более чем 5 лет, - Fox News

"Я чувствую, что его целью была оккупация всей нашей территории, всей нашей страны. И я очень хочу услышать и увидеть, что он больше не вернется", - сказал Зеленский.

Что предшествовало?

  • Ранее Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным, но его действия не совпадают с "мирной лексикой".
  • Также сообщалось, что Трамп обсудил с Путиным все 20 пунктов мирного плана.

Проект плана прекращения войны

Читайте также: Трамп и Путин созвонятся в ближайшее время, контакты с Зеленским пока не планируются, - Песков

Автор: 

Зеленский Владимир (23218) путин владимир (32614)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Це.піздєц....
показать весь комментарий
30.12.2025 13:46 Ответить
+6
Цікаво, а Патрушев при цьому буде? Ну, щоб пригадати договорняк в Омані.
показать весь комментарий
30.12.2025 13:56 Ответить
+3
яке "поговорити"?! голову увімкни нарешті!
***** завжди бреше та найобує, а мета у нього одна - повне знищення України та Українців
нема про шо із цим виродком "говорити"
показать весь комментарий
30.12.2025 13:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це.піздєц....
показать весь комментарий
30.12.2025 13:46 Ответить
Цікаво, а Патрушев при цьому буде? Ну, щоб пригадати договорняк в Омані.
показать весь комментарий
30.12.2025 13:56 Ответить
Підпіс здец і підпис здец...
показать весь комментарий
30.12.2025 13:57 Ответить
В Украине действует израильско-российская, иудо-мусульманская террористическая группировка "обрезанный-джихад" цель группировки уничтодение всего мужского христианского населения Украины, старики и инвалиды будут заморены голодом, дети подлежат принуждению к принятию ислама, а женщин сделают сексуальными рабынями. Группировку возглавляют российско-израильские граждане Швачка Александр Григорьевич и Допкин Михаил Маркович, которые с 2014 по 2020 год под видом металолома вывезли с северной части Донецкой области весь промышленный потенциал в россию для ВПК через фирму "Ювис" прикрывала эту госизмену сотрудница налоговой Кожина Людмила Николаевна и агенты фсб из сб поиватбанка. Все журналисты расследователи должны рассдедовать эту схему вывоза станков и промышленного оборудования из Украины на заводы ВПК росии. Все спецслужбы должны выйти с прессконференциями по этому делу и доложить Украинскому Народу информацию о проведенной работе, предприятие Ювис зарегистрировано как в Украине так и в России.
показать весь комментарий
30.12.2025 14:15 Ответить
В очі вже дививсь мало , чи повилазило ?
показать весь комментарий
30.12.2025 14:02 Ответить
Так хоче , шо вже майже чотири роки не може.
показать весь комментарий
30.12.2025 14:14 Ответить
"Владімір владіміровіч забєрітє мєня за долгі "
показать весь комментарий
30.12.2025 13:46 Ответить
яке "поговорити"?! голову увімкни нарешті!
***** завжди бреше та найобує, а мета у нього одна - повне знищення України та Українців
нема про шо із цим виродком "говорити"
показать весь комментарий
30.12.2025 13:47 Ответить
Фантастичний довбень. Аби НІЧОГО не робити.
показать весь комментарий
30.12.2025 13:49 Ответить
з такім же успіхом можна поговорити з табуреткою
показать весь комментарий
30.12.2025 13:52 Ответить
Тоді була б розмова таберетки і ослінчика
показать весь комментарий
30.12.2025 14:05 Ответить
Головзебіл проскиглить в слухавку: "Сдаёмси.."
показать весь комментарий
30.12.2025 13:52 Ответить
хочет увидеть убиенных младенцев в пуйловских зеньках????
показать весь комментарий
30.12.2025 13:53 Ответить
Бовть!
показать весь комментарий
30.12.2025 13:55 Ответить
Новина ні про що. Нахрена таке ставити в стрічку?
показать весь комментарий
30.12.2025 13:55 Ответить
деякі вчаться на чужих помилках,
деякі вчаться на своїх помилках

А деякі взагалі не вчаться
показать весь комментарий
30.12.2025 13:56 Ответить
Докоитився! Від перших шпальт преси у 2022 до повзання на колінах перед гандоном. Але ...зараз гандони керують світом..
показать весь комментарий
30.12.2025 13:56 Ответить
Та мається, мабуть, на увазі - спілкування мовою мінометів, гармат, ракет та дронів. Інакше треш.
показать весь комментарий
30.12.2025 13:56 Ответить
"Мастєр п__єть і п__іть." (c)
показать весь комментарий
30.12.2025 13:57 Ответить
Можна наперед вже знати спільний їх круг інтересів -це тема Порошенка.
Як одному,так і другому сидить в їх голові суворий образ Пороха.
показать весь комментарий
30.12.2025 13:57 Ответить
показать весь комментарий
30.12.2025 13:59 Ответить
в омані вже наговорився
розхльобувати ще довго будемо
показать весь комментарий
30.12.2025 14:03 Ответить
Читав колись, що фюрер ІІІ Райху Адольф хотів договоритись вже під час Сталінградської битви через Болгарію, яка аж до 1944 року мала дипвідносини х сересером, про зустріч з Сраліним, але останній навіть не відповів.
показать весь комментарий
30.12.2025 14:00 Ответить
це піздець!!!

голуб мира зе!поц. заглядання в очко 3.0!!!!

показать весь комментарий
30.12.2025 14:01 Ответить
А які можуть бути в путіна питання що до українських територій?
показать весь комментарий
30.12.2025 14:02 Ответить
Я В АХЕРЕ від цього світу - то країни кажуть що атакувати Пуфла не можна, але вбивати укрів це таке - буває, то оце, то Трумп із своїм "рузкіе хотят вам процвітання"

Мені здається планетою править наркокортель і вони всі угашені
показать весь комментарий
30.12.2025 14:04 Ответить
Діалог може бути таким:
- А які мотиви нападу на Україну?
- Та такі ж, як і в тебе при введенні саннцій на Порошенка!
показать весь комментарий
30.12.2025 14:05 Ответить
Порох міг переграти прутіна, бо має досвід, освіту і витримку, а зє-піськограя ***** з гівном з'їсть...
показать весь комментарий
30.12.2025 14:05 Ответить
Шо,апять?Ти ж вже дивився у баньки упиря в Парижі?Яка різниця що каже *****,якщо він бреше завжди?Гарантія миру одна-сильна ЗСУ і підтримка союзників.
показать весь комментарий
30.12.2025 14:06 Ответить
Це приблизно, як спробувати поговорити з божевільним у психлікарні чому він ловить рибу в тазику і чи добрий кльов.
показать весь комментарий
30.12.2025 14:07 Ответить
Біг по колу. Що завгодне скаже аби залишитися ************, сволота!
показать весь комментарий
30.12.2025 14:08 Ответить
"Але я вважаю, що важливо поговорити лише з однієї причини. Ми маємо зрозуміти... що бліцкіг, намальований в далекому Омані-не відбувся,незалежно від наших бажань і намагань"...
показать весь комментарий
30.12.2025 14:09 Ответить
Ти зелений мерзотник вже йому в очі дивився а тепер говорити фу
показать весь комментарий
30.12.2025 14:11 Ответить
2022 рік.
Зеленський на брифінгу. "Я не кусаюсь. Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори, чего ты боишься?"

Майже 4 роки ходили і знов повернулись туди ж.
показать весь комментарий
30.12.2025 14:11 Ответить
а шо, в глазах не було написано, що починає війну та хоче миру заради життя на землі?
показать весь комментарий
30.12.2025 14:12 Ответить
Зеленський каже те , що хоче почути МАГА аудиторія Fox News ... або скоріш за все - те , що Трамп хоче почути
показать весь комментарий
30.12.2025 14:12 Ответить
 
 