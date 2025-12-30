Зеленський хоче говорити з Путіним про питання територій та причини війни

У разі ймовірних переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним лідер України Володимир Зеленський мав би намір порушити тему територіальних питань, а також обговорити витоки та мотиви розв’язання Росією війни проти України.

Про це президент сказав в інтерв’ю Fox News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Я вважаю, що це важливо. Я думаю, що (обговорив би. - Ред.) питання територій, питання причин цієї війни, чому він (Путін. - Ред.) окупував нас. На мою думку, було б корисно поговорити. Не тому, що я хочу - я не хочу з ним розмовляти, він для мене ворог. Але я вважаю, що важливо поговорити лише з однієї причини. Ми маємо зрозуміти - ми не хочемо третьої війни від Росії", - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що не довіряє Путіну, а глава Кремля не довіряє йому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Путін можуть провести телефонну розмову вперше за понад 5 років, - Fox News

"Я відчуваю, що його метою була окупація усієї нашої території, усієї нашої країни. І я дуже хочу почути і побачити, що він більше не повернеться", - сказав Зеленський.

Що передувало?

Раніше Зеленський заявив, що готовий зустрітися із Путіним, але його дії не збігаються із "мирною лексикою".

Також повідомлялося, що Трамп обговорив із Путіним усі 20 пунктів мирного плану.

Проєкт плану припинення війни

Також читайте: Трамп та Путін зідзвоняться найближчим часом, контакти із Зеленським наразі не плануються, - Пєсков