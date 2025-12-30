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Новини Зустріч Зеленського та Путіна
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Зеленський хоче говорити з Путіним про питання територій та причини війни

зеленський

У разі ймовірних переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним лідер України Володимир Зеленський мав би намір порушити тему територіальних питань, а також обговорити витоки та мотиви розв’язання Росією війни проти України.

Про це президент сказав в інтерв’ю Fox News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"Я вважаю, що це важливо. Я думаю, що (обговорив би. - Ред.) питання територій, питання причин цієї війни, чому він (Путін. - Ред.) окупував нас. На мою думку, було б корисно поговорити. Не тому, що я хочу - я не хочу з ним розмовляти, він для мене ворог. Але я вважаю, що важливо поговорити лише з однієї причини. Ми маємо зрозуміти - ми не хочемо третьої війни від Росії", - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що не довіряє Путіну, а глава Кремля не довіряє йому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Путін можуть провести телефонну розмову вперше за понад 5 років, - Fox News

"Я відчуваю, що його метою була окупація усієї нашої території, усієї нашої країни. І я дуже хочу почути і побачити, що він більше не повернеться", - сказав Зеленський.

Що передувало?

  • Раніше Зеленський заявив, що готовий зустрітися із Путіним, але його дії не збігаються із "мирною лексикою".
  • Також повідомлялося, що Трамп обговорив із Путіним усі 20 пунктів мирного плану.

Проєкт плану припинення війни

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Автор: 

Зеленський Володимир (28319) путін володимир (25580)
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Топ коментарі
+38
Цікаво, а Патрушев при цьому буде? Ну, щоб пригадати договорняк в Омані.
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30.12.2025 13:56 Відповісти
+33
Це.піздєц....
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30.12.2025 13:46 Відповісти
+27
"Владімір владіміровіч забєрітє мєня за долгі "
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30.12.2025 13:46 Відповісти

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