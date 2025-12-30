Зеленський хоче говорити з Путіним про питання територій та причини війни
У разі ймовірних переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним лідер України Володимир Зеленський мав би намір порушити тему територіальних питань, а також обговорити витоки та мотиви розв’язання Росією війни проти України.
Про це президент сказав в інтерв’ю Fox News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я вважаю, що це важливо. Я думаю, що (обговорив би. - Ред.) питання територій, питання причин цієї війни, чому він (Путін. - Ред.) окупував нас. На мою думку, було б корисно поговорити. Не тому, що я хочу - я не хочу з ним розмовляти, він для мене ворог. Але я вважаю, що важливо поговорити лише з однієї причини. Ми маємо зрозуміти - ми не хочемо третьої війни від Росії", - сказав Зеленський.
Президент підкреслив, що не довіряє Путіну, а глава Кремля не довіряє йому.
"Я відчуваю, що його метою була окупація усієї нашої території, усієї нашої країни. І я дуже хочу почути і побачити, що він більше не повернеться", - сказав Зеленський.
Що передувало?
- Раніше Зеленський заявив, що готовий зустрітися із Путіним, але його дії не збігаються із "мирною лексикою".
- Також повідомлялося, що Трамп обговорив із Путіним усі 20 пунктів мирного плану.
Проєкт плану припинення війни
- 24 грудня президент Володимир Зеленський вперше назвав 20 пунктів "базового документа про закінчення війни". За його словами, це той документ, який раніше мав 28 пунктів.
- За його словами, документ можуть винести на загальнонаціональний референдум.
- Зеленський сказав, що США поступово скасовуватимуть санкції проти Росії.
- У разі підписання мирної угоди мобілізацію можуть трансформувати чи скасувати.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль