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Трегубов прокоментував заяву Путіна щодо "20 км до Сум": "Маніпуляція географічними фактами"

суми

Слова Володимира Путіна про те, що російські війська нібито перебувають за 20 кілометрів від Сум, є маніпуляцією географічними фактами і не свідчать про просування армії РФ вглиб України.

Про це повідомив начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі Ранок.LIVE, передає Цензор.НЕТ.

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Він заявив, що відстань від російського кордону до Сум становить близько 25 кілометрів і залишається незмінною ще з 1991 року.

За його словами, заява диктатора РФ означає лише те, що російська армія контролює власну територію по свій бік кордону, а не просунулася ближче до обласного центру.

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Трегубов уточнив, що єдине вклинення російських військ у Сумській області зафіксоване в районі населеного пункту Грабовське. Там окупанти зайшли приблизно на один кілометр углиб території України.

"Але це аж ніяк не наблизило їх до Сум, бо кордон РФ з Сумами був завжди ближчий, ніж те Грабовське до Сум саме по собі", - пояснив Трегубов.

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Автор: 

путін володимир (25580) Сумська область (4890) Суми (1157) Сумський район (669)
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Топ коментарі
+8
18,6 км від північного краю м. Суми до с. Андріїївка, яке захопили вчора.
Це довбень не вміє користуватись GoogleMap.
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30.12.2025 17:29 Відповісти
+4
Пане трегубів, уточніть, чи змінилася з 2013 року відстань від срасійського кордону до Севастополя чи Торецька, як приклад. Дякую.
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30.12.2025 17:18 Відповісти
+3
Ну нехай 25 км, - це сильно щось міняє?
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30.12.2025 17:24 Відповісти

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