Трегубов прокоментував заяву Путіна щодо "20 км до Сум": "Маніпуляція географічними фактами"
Слова Володимира Путіна про те, що російські війська нібито перебувають за 20 кілометрів від Сум, є маніпуляцією географічними фактами і не свідчать про просування армії РФ вглиб України.
Про це повідомив начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі Ранок.LIVE, передає Цензор.НЕТ.
Він заявив, що відстань від російського кордону до Сум становить близько 25 кілометрів і залишається незмінною ще з 1991 року.
За його словами, заява диктатора РФ означає лише те, що російська армія контролює власну територію по свій бік кордону, а не просунулася ближче до обласного центру.
Трегубов уточнив, що єдине вклинення російських військ у Сумській області зафіксоване в районі населеного пункту Грабовське. Там окупанти зайшли приблизно на один кілометр углиб території України.
"Але це аж ніяк не наблизило їх до Сум, бо кордон РФ з Сумами був завжди ближчий, ніж те Грабовське до Сум саме по собі", - пояснив Трегубов.
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