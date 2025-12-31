Путин поручил расширить "буферную зону" на северо-востоке Украины в 2026 году, - Reuters

Российский диктатор Владимир Путин в конце года поручил в 2026 году расширить так называемую буферную зону на северо-востоке Украины.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова.

По его словам, соответствующее поручение было озвучено 31 декабря. Речь идет о Сумской и Харьковской областях, которые граничат с территорией России. Герасимов заявил, что посетил группировку войск "Север", которая действует в этом направлении, и напомнил, что она была сформирована в начале 2024 года.

В Москве утверждают, что задачей этой группировки является создание "буферной зоны" вдоль границы с Украиной, а также оттеснение украинских сил вглубь территории государства с последующим развитием наступательных действий.

Заявление Герасимова прозвучало на фоне угроз России ответить на якобы попытку "атаки" на резиденцию Путина. Москва не предоставила никаких доказательств этих утверждений, тогда как украинская сторона назвала их попыткой сорвать потенциальные мирные переговоры.

Официальной реакции Украины на заявление начальника Генштаба ВС РФ на данный момент нет.

Что предшествовало?

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина дронами ударила по резиденции Путина в Новгородской области РФ в ночь на 29 декабря. По его словам, РФ уже готовит ответный удар, а переговорную позицию страна пересмотрит.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии опроверг информацию о якобы украинском ударе по госрезиденции Путина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что эта информация вызвала у него "большое возмущение" и назвал возможную атаку "несвоевременной" в нынешних условиях.

В МИД Украины обратили внимание, что РФ до сих пор не предоставила никаких доказательств атаки.

В Кремле считают, что доказательства не нужны.

Также у Путина заявили, что позиция РФ в отношении Украины после "атаки" станет более жесткой.

