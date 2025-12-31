РУС
Путин поручил расширить "буферную зону" на северо-востоке Украины в 2026 году, - Reuters

Путін

Российский диктатор Владимир Путин в конце года поручил в 2026 году расширить так называемую буферную зону на северо-востоке Украины. 

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, соответствующее поручение было озвучено 31 декабря. Речь идет о Сумской и Харьковской областях, которые граничат с территорией России. Герасимов заявил, что посетил группировку войск "Север", которая действует в этом направлении, и напомнил, что она была сформирована в начале 2024 года.

В Москве утверждают, что задачей этой группировки является создание "буферной зоны" вдоль границы с Украиной, а также оттеснение украинских сил вглубь территории государства с последующим развитием наступательных действий.

Заявление Герасимова прозвучало на фоне угроз России ответить на якобы попытку "атаки" на резиденцию Путина. Москва не предоставила никаких доказательств этих утверждений, тогда как украинская сторона назвала их попыткой сорвать потенциальные мирные переговоры.

Официальной реакции Украины на заявление начальника Генштаба ВС РФ на данный момент нет.

Что предшествовало?

  • Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина дронами ударила по резиденции Путина в Новгородской области РФ в ночь на 29 декабря. По его словам, РФ уже готовит ответный удар, а переговорную позицию страна пересмотрит.
  • Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии опроверг информацию о якобы украинском ударе по госрезиденции Путина.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что эта информация вызвала у него "большое возмущение" и назвал возможную атаку "несвоевременной" в нынешних условиях.
  • В МИД Украины обратили внимание, что РФ до сих пор не предоставила никаких доказательств атаки.
  • В Кремле считают, что доказательства не нужны.
  • Также у Путина заявили, что позиция РФ в отношении Украины после "атаки" станет более жесткой.

путин владимир война в Украине
Топ комментарии
+7
Так воно вже сотню разів давало таке таке доручення своїм утиркам. Як стара зашурована шарманка зі своїми дорученнями - звичайна гра для кацапського плєбса! Невже там нема нікого сміливого розказати діду, що він світове посміховисько? Скільки разів уже мали взяти Суми і Харків? Чи може Китай заставляє діда щоки надувати поки Тайвань за три дні не взято?
31.12.2025 11:02 Ответить
+3
***** був у формі охоронця пяторочкі?
бо, по іншому не зараховується!
31.12.2025 11:02 Ответить
+2
міжнародного злочинця, особистого ворога україни, який являється законною ціллю для знищення!
31.12.2025 11:03 Ответить
31.12.2025 10:59 Ответить
А що - на якусь заяву держвного злочинця герасимова потрібна офіційна реакція України? Дожилися, млять!
31.12.2025 11:01 Ответить
міжнародного злочинця, особистого ворога україни, який являється законною ціллю для знищення!
31.12.2025 11:03 Ответить
31.12.2025 11:02 Ответить
31.12.2025 11:02 Ответить
Там не "буферна" зона... Там "випалена" зона... Знайомий працює водієм "швидкої", зрідка бувають виїзди у прикордонні села. Казав: "Кацапи випалюють дронами та обстрілами, села "підчисту". Одні руїни та згарища, по дорозі... Слава богу, там села і у мирні часи були малолюдними - молодь повиїжджала в міста... Тому більша частина будинків - покинуті були, і люди не гинуть у великій кількості.... Думаю, після закінчення війни ті села і не відновляться... Можливо, з"являться ферми - при теперішньому енергоозброєнні сільського господарства, робочих рук багато не треба...
31.12.2025 11:27 Ответить
Та хоч тисячу раз а зона ця потроху розширяється, живу за 35 км і бачу цей процес. І мова не про взяття орками обласних центрів а про випалену зону від кордону ( довжина в двох областях десь 800 км а ще ж і Чернігівська теж) на невідому нам глибину.
31.12.2025 11:34 Ответить
буферялка та розширялка у кацапів не виросли
та вже не виростуть
31.12.2025 11:06 Ответить
кацапи - генетичні уїб@ни
31.12.2025 11:09 Ответить
Ахахах! Це ж вже було! Він вже тричі давав такі накази, а віз і далі там... Ахахах!
31.12.2025 11:09 Ответить
Будуть лізти де зможуть - нічого нового
31.12.2025 11:10 Ответить
Буферная зона будет за Уралом. Между объединённой Европой и Китаем.
Она будет обильно удобрена десятками миллионов дохлых свинособак.
31.12.2025 11:10 Ответить
Точно, москворотий? Тому ти пишеш на "язіке", щоб кацапам було зрозуміло і вони верещали, як "укронацісти хотят унічтожіть" рашку?
31.12.2025 11:51 Ответить
Це ж було вже. У ***** брак ідей. Але достатньо прострації та шизофренії.
31.12.2025 11:13 Ответить
Потрібно постійно херачити по моцкві і по елітних районах рашистів. Як бачимо рашистів а особливо тих які вважають себе илітою до істерики і до усрачки бояться коли прилітає безпосереднь по ним. А інакше війна десь далеко їх цілком влаштовує хоч ще 30 років вона буде йти
31.12.2025 11:34 Ответить
про орешник еще забыл промямлить.посмешище.
31.12.2025 11:40 Ответить
Эта безабразіє! Зельман витратив мільони грошей на командіровочниє, поржать в США (а він реально там ржет, як кінь, йому до усрачки весело, та рожи корчіть). Гроші в трубу наша лягушка-путєшєствєнніца.
31.12.2025 11:40 Ответить
 
 