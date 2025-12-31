Путін доручив розширити "буферну зону" на північному сході України у 2026 році, - Reuters

Російський диктатор Володимир Путін наприкінці року доручив у 2026 році розширити так звану буферну зону на північному сході України.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву начальника Генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова, передає Цензор.НЕТ.

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За його словами, відповідне доручення було озвучене 31 грудня. Йдеться про Сумську та Харківську області, які межують із територією Росії. Герасимов заявив, що відвідав угруповання військ "Північ", яке діє на цьому напрямку, та нагадав, що воно було сформоване на початку 2024 року.

У Москві стверджують, що завданням цього угруповання є створення "буферної зони" вздовж кордону з Україною, а також відтискання українських сил углиб території держави з подальшим розвитком наступальних дій.

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Заява Герасимова пролунала на тлі погроз Росії відповісти на нібито спробу "атаки" на резиденцію Путіна. Москва не надала жодних доказів цих тверджень, тоді як українська сторона назвала їх спробою зірвати потенційні мирні переговори.

Офіційної реакції України на заяву начальника Генштабу ЗС РФ станом на тепер немає.

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Що передувало?

Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Україна дронами вдарила по резиденції Путіна у Новгородській області РФ в ніч проти 29 грудня. За його словами, РФ уже готує удар у відповідь, а переговорну позицію країна перегляне.

Президент України Володимир Зеленський згодом заперечив інформацію про нібито український удар по держрезиденції Путіна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що ця інформація викликала у нього "велике обурення" і назвав можливу атаку "невчасною" в нинішніх умовах.

У МЗС України звернули увагу, що РФ досі не надала жодних доказів атаки.

У Кремлі вважають, що докази не потрібні.

Також у Путіна заявили, що позиція РФ щодо України після "атаки" стане жорсткішою.

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