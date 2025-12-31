Армія РФ тимчасово закріпилась у Грабовському на Сумщині, - Трегубов

Російські війська наразі закріпилися в селі Грабовське Сумської області, однак Сили оборони України роблять усе можливе, щоб їхня присутність там була нетривалою.

Про це повідомив начальник управління комунікації Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"Так, на жаль, закріпилися. На жаль, досі зберігається їхня присутність у селищі. Вони там трішки зафіксувалися, і тому є певний виступ десь кілометр від російського кордону", - зазначив Трегубов.

Водночас він наголосив, що спроби ворога створити подібний виступ північніше, в районі селища Покровка, були зірвані - цю ділянку фронту українські військові зачистили.

За словами речника, Сили оборони продовжують дії, спрямовані на те, щоб російські підрозділи не змогли надовго закріпитися у Грабовському.

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Армії РФ вздовж кордону не фіксується

Трегубов також повідомив, що наразі не фіксується значного накопичення російських військ уздовж кордону Сумської області. За його оцінкою, дії противника мають характер спорадичних атак і спрямовані на перевірку української оборони.

"Там, скоріше, спорадичні атаки вздовж нашої зони відповідальності у Сумській області у різних населених пунктах. Не стільки намагання продавити конкретно у Грабовському, скільки були спроби у тій же Покровці, у Веселому там трішечки давили. Це було схоже на промацування нашого кордону в різних його точках", - пояснив він.

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