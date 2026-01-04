Окупанти дистанційно мінують Грабовське на Сумщині, щоб запобігти українським контратакам, - Трегубов

Для того, щоб запобігти контратакам ЗСУ, російські окупаційні війська дистанційно мінують прикордонне село Грабовське в Сумській області.

Про це "Суспільному" розповів начальник відділу комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Росіяни здійснюють дистанційне мінування

"Росіяни туди влізли, проводять дистанційне мінування, щоб запобігти контратакам українців. Мені здається, що вони планували йти далі, наступати на Сумщину, але не вийшло. Тому вони створюють з Грабовського такий невеликий форпост. Хоча воно дійсно безпосередньо на кордоні", - розповів Трегубов.

Намагання прощупати кордон

Речник зазначив, що росіяни здійснювали спроби "прощупувати" кордон і в інших місцях. Деякі з них, за словами Трегубова, розташовані "достатньо далеко" від Грабовського.

"Мені здається, це була спроба росіян "прощупати" Сумщину, пробити ще і на південній ділянці. Там близько двох тижнів тому російські війська почали активно перти", - сказав він.

Трегубов нагадав, що у грудні у Грабовське зайшли близько сотні російських військових. Таку кількість росіяни накопичили на кордоні.

"І рвонули у прикордонні населені пункти. Здебільшого безуспішно", - сказав речник.

Він додав, що у Грабовському загарбники застосовують переважно FPV-дрони, а також свою піхоту, яка оселилась у будинках місцевих.

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Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що росіяни зайшли в прикордонне село на Сумщині й вивезли звідти півсотню людей.

Згодом у ЗСУ інформацію підтвердили.

Своєю чергою, начальник відділу комунікацій угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов зазначив, що йдеться про локальну провокацію, а не масштабний прорив.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту відреагувати на викрадення Росією 50 цивільних людей із населеного пункту Грабовське, що в Сумській області.

22 грудня президент Володимир Зеленський розповів, що серед 52 цивільних людей, яких російські окупанти вивезли з села Грабовське на Сумщині, були діти. Також в полон РФ потрапили українські військовослужбовці.

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