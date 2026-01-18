Бійці 429-го полку "АХІЛЛЕС" врятували сову з антидронової сітки. ВIДЕО
Українські захисники 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" врятували сову на одному з бойових завдань.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час перевірки місцевості українські військові помітили птаха, який заплутався в антидроновій сітці та оптоволокні противника.
Сова не могла вибратися самостійно й була приречена.
Наші воїни зупинилися, обережно звільнили її та відпустили на волю.
Бойові дії завдають величезної шкоди довкіллю: знищуються ліси, поля, гинуть тварини й птахи.
Окупанти приносять розруху скрізь - у містах, у природі, в усьому, до чого торкається їхня рука.
"А українці навіть у найважчі моменти залишаються собою - з відкритим серцем та повагою до життя. Бо ми воюємо за світ, у якому є місце для добра, волі та свободи", - додають бійці в коментарях під відео.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"АХІЛЛЕС"ам - РЕСПЕКТ!
Це Сова каже:
- Слава Україні!
- Героям слава!