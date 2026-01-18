Бійці 429-го полку "АХІЛЛЕС" врятували сову з антидронової сітки. ВIДЕО

Українські захисники 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" врятували сову на одному з бойових завдань.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час перевірки місцевості українські військові помітили птаха, який заплутався в антидроновій сітці та оптоволокні противника.

Сова не могла вибратися самостійно й була приречена.

Наші воїни зупинилися, обережно звільнили її та відпустили на волю.

Бойові дії завдають величезної шкоди довкіллю: знищуються ліси, поля, гинуть тварини й птахи.

Окупанти приносять розруху скрізь - у містах, у природі, в усьому, до чого торкається їхня рука.

"А українці навіть у найважчі моменти залишаються собою - з відкритим серцем та повагою до життя. Бо ми воюємо за світ, у якому є місце для добра, волі та свободи", - додають бійці в коментарях під відео.

429-ї окремий полк безпілотних систем Ахіллес
Слава воїнам ЗСУ!
"АХІЛЛЕС"ам - РЕСПЕКТ!
18.01.2026 17:04 Відповісти
У відео наведені ТТХ української бойової сови.
18.01.2026 17:23 Відповісти
18.01.2026 17:12 Відповісти
18.01.2026 17:04 Відповісти
18.01.2026 17:12 Відповісти
У відео наведені ТТХ української бойової сови.
18.01.2026 17:23 Відповісти
ГУРiвця врятивали!
18.01.2026 17:45 Відповісти
Такі вони наші люди
18.01.2026 18:13 Відповісти
https://www.meta.ai/create/964366906757874/?prompt_id=3a2c1315-0a7a-47d8-be13-4259ab6b2727

Це Сова каже:
- Слава Україні!
- Героям слава!
18.01.2026 20:29 Відповісти
Треба було понюхати її пір'ячко - збагатити свою мікрофлору природньою!
18.01.2026 21:15 Відповісти
У СОВИ мабуть крило зломане. Там кістки хрупкі раз не полетіла зразу. Треба було накормити ще її мясом
19.01.2026 04:07 Відповісти
Принаймні, на дерево посадити. В полі її лисиця з,їсть.
19.01.2026 07:20 Відповісти
 
 