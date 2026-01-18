Бойцы 429-го полка "АХІЛЛЕС" спасли сову из антидроновой сетки. ВИДЕО

Украинские защитники 429-го отдельного полка беспилотных систем "АХІЛЛЕС" спасли сову на одном из боевых заданий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время проверки местности украинские военные заметили птицу, запутавшуюся в антидроновой сетке и оптоволокне противника.

Сова не могла выбраться самостоятельно и была обречена.

Наши воины остановились, осторожно освободили ее и отпустили на волю.

Боевые действия наносят огромный ущерб окружающей среде: уничтожаются леса, поля, гибнут животные и птицы.

Оккупанты приносят разруху везде - в городах, в природе, во всем, к чему прикасается их рука.

"А украинцы даже в самые тяжелые моменты остаются собой - с открытым сердцем и уважением к жизни. Потому что мы воюем за мир, в котором есть место для добра, воли и свободы", - добавляют бойцы в комментариях под видео.

