Бойцы 429-го полка "АХІЛЛЕС" спасли сову из антидроновой сетки. ВИДЕО

Украинские защитники 429-го отдельного полка беспилотных систем "АХІЛЛЕС" спасли сову на одном из боевых заданий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время проверки местности украинские военные заметили птицу, запутавшуюся в антидроновой сетке и оптоволокне противника.

Сова не могла выбраться самостоятельно и была обречена.

Наши воины остановились, осторожно освободили ее и отпустили на волю.

Боевые действия наносят огромный ущерб окружающей среде: уничтожаются леса, поля, гибнут животные и птицы.

Оккупанты приносят разруху везде - в городах, в природе, во всем, к чему прикасается их рука.

"А украинцы даже в самые тяжелые моменты остаются собой - с открытым сердцем и уважением к жизни. Потому что мы воюем за мир, в котором есть место для добра, воли и свободы", - добавляют бойцы в комментариях под видео.

Автор: 

429-й отдельный полк беспилотных систем (14)
Топ комментарии
Слава воїнам ЗСУ!
"АХІЛЛЕС"ам - РЕСПЕКТ!
18.01.2026 17:04 Ответить
У відео наведені ТТХ української бойової сови.
18.01.2026 17:23 Ответить
Слава воїнам ЗСУ!
"АХІЛЛЕС"ам - РЕСПЕКТ!
18.01.2026 17:04 Ответить
У відео наведені ТТХ української бойової сови.
18.01.2026 17:23 Ответить
ГУРiвця врятивали!
18.01.2026 17:45 Ответить
Такі вони наші люди
18.01.2026 18:13 Ответить
https://www.meta.ai/create/964366906757874/?prompt_id=3a2c1315-0a7a-47d8-be13-4259ab6b2727

Це Сова каже:
- Слава Україні!
- Героям слава!
18.01.2026 20:29 Ответить
Треба було понюхати її пір'ячко - збагатити свою мікрофлору природньою!
18.01.2026 21:15 Ответить
У СОВИ мабуть крило зломане. Там кістки хрупкі раз не полетіла зразу. Треба було накормити ще її мясом
19.01.2026 04:07 Ответить
Принаймні, на дерево посадити. В полі її лисиця з,їсть.
19.01.2026 07:20 Ответить
 
 