Бойцы "Омега-Захід" эвакуировали раненого побратима с помощью НРК около Родинского. ВИДЕО

Эвакуация раненого бойца с помощью НРК в окрестностях Родинского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в начале декабря группа спецподразделения "Омега-Захід" осуществила эвакуацию военнослужащего с помощью наземного роботизированного комплекса.

Из-за сложных условий и вражеских инженерных заграждений из колючей проволоки типа "Ягоза" бойцы дождались благоприятной погоды, чтобы избежать наземного наблюдения, после чего выдвинулись к раненому на НРК.

Боец получил минно-взрывную травму в результате обстрела во время выполнения боевого задания.

Благодаря применению роботизированной техники эвакуацию удалось провести, а раненого доставили в безопасную зону для оказания дальнейшей медицинской помощи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничник спас побратима, продолжив движение на квадроцикле на трех колесах после взрыва мины. ВИДЕО

якби не єрмаки чернишови міндічі під керівництвом зегевари, то у нас би вже роботи воювали б
14.01.2026 20:14 Ответить
уявляю, як поранений воїн , без захисту від дронів мандрував по дорозі на НРК.... Респект !
Я там РЕБ не бачив - може пора встановлювати???
14.01.2026 20:25 Ответить
Залишайся з Україною, Воїне!!!!
15.01.2026 01:42 Ответить
 
 