Бойцы "Омега-Захід" эвакуировали раненого побратима с помощью НРК около Родинского. ВИДЕО
Эвакуация раненого бойца с помощью НРК в окрестностях Родинского.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в начале декабря группа спецподразделения "Омега-Захід" осуществила эвакуацию военнослужащего с помощью наземного роботизированного комплекса.
Из-за сложных условий и вражеских инженерных заграждений из колючей проволоки типа "Ягоза" бойцы дождались благоприятной погоды, чтобы избежать наземного наблюдения, после чего выдвинулись к раненому на НРК.
Боец получил минно-взрывную травму в результате обстрела во время выполнения боевого задания.
Благодаря применению роботизированной техники эвакуацию удалось провести, а раненого доставили в безопасную зону для оказания дальнейшей медицинской помощи.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Я там РЕБ не бачив - може пора встановлювати???