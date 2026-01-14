Бойцы "Омега-Захід" эвакуировали раненого побратима с помощью НРК около Родинского. ВИДЕО

Эвакуация раненого бойца с помощью НРК в окрестностях Родинского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в начале декабря группа спецподразделения "Омега-Захід" осуществила эвакуацию военнослужащего с помощью наземного роботизированного комплекса.

Из-за сложных условий и вражеских инженерных заграждений из колючей проволоки типа "Ягоза" бойцы дождались благоприятной погоды, чтобы избежать наземного наблюдения, после чего выдвинулись к раненому на НРК.

Боец получил минно-взрывную травму в результате обстрела во время выполнения боевого задания.

Благодаря применению роботизированной техники эвакуацию удалось провести, а раненого доставили в безопасную зону для оказания дальнейшей медицинской помощи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничник спас побратима, продолжив движение на квадроцикле на трех колесах после взрыва мины. ВИДЕО

