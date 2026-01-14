Бійці "Омега-Захід" евакуювали пораненого побратима за допомогою НРК поблизу Родинського. ВIДЕО
Евакуація пораненого бійця за допомогою НРК на околицях Родинського.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на початку грудня група спецпідрозділу "Омега-Захід" здійснила евакуацію військовослужбовця за допомогою наземного роботизованого комплексу.
Через складні умови та ворожі інженерні загородження з колючого дроту типу "Ягоза" бійці дочекалися сприятливої погоди, щоб уникнути наземного спостереження, після чого висунулися до пораненого на НРК.
Боєць отримав мінно-вибухову травму внаслідок обстрілу під час виконання бойового завдання.
Завдяки застосуванню роботизованої техніки евакуацію вдалося провести, а пораненого доставили в безпечну зону для подальшої медичної допомоги.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я там РЕБ не бачив - може пора встановлювати???