Бійці "Омега-Захід" евакуювали пораненого побратима за допомогою НРК поблизу Родинського. ВIДЕО

Евакуація пораненого бійця за допомогою НРК на околицях Родинського.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на початку грудня група спецпідрозділу "Омега-Захід" здійснила евакуацію військовослужбовця за допомогою наземного роботизованого комплексу.

Через складні умови та ворожі інженерні загородження з колючого дроту типу "Ягоза" бійці дочекалися сприятливої погоди, щоб уникнути наземного спостереження, після чого висунулися до пораненого на НРК.

Боєць отримав мінно-вибухову травму внаслідок обстрілу під час виконання бойового завдання.

Завдяки застосуванню роботизованої техніки евакуацію вдалося провести, а пораненого доставили в безпечну зону для подальшої медичної допомоги.

якби не єрмаки чернишови міндічі під керівництвом зегевари, то у нас би вже роботи воювали б
14.01.2026 20:14 Відповісти
уявляю, як поранений воїн , без захисту від дронів мандрував по дорозі на НРК.... Респект !
Я там РЕБ не бачив - може пора встановлювати???
14.01.2026 20:25 Відповісти
Залишайся з Україною, Воїне!!!!
15.01.2026 01:42 Відповісти
 
 