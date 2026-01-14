Бійці "Омега-Захід" евакуювали пораненого побратима за допомогою НРК поблизу Родинського. ВIДЕО

Евакуація пораненого бійця за допомогою НРК на околицях Родинського.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на початку грудня група спецпідрозділу "Омега-Захід" здійснила евакуацію військовослужбовця за допомогою наземного роботизованого комплексу.

Через складні умови та ворожі інженерні загородження з колючого дроту типу "Ягоза" бійці дочекалися сприятливої погоди, щоб уникнути наземного спостереження, після чого висунулися до пораненого на НРК.

Боєць отримав мінно-вибухову травму внаслідок обстрілу під час виконання бойового завдання.

Завдяки застосуванню роботизованої техніки евакуацію вдалося провести, а пораненого доставили в безпечну зону для подальшої медичної допомоги.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонник врятував побратима, продовживши рух квадроциклом на трьох колесах після вибуху міни. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Десантники 80-ї бригади знищили 4 НРК та 3 рашистів, які сиділи на одному з них. ВIДЕО