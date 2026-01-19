Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 227 440 осіб (+1 020 за добу), 11 573 танки, 36 333 артсистем, 23 922 ББМ

Генштаб надав дані про втрати РФ на війні проти України

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 227 440 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.01.26 орієнтовно склали:

  • танків - 11 573 (+2) од.
  • бойових броньованих машин - 23 922 (+3) од.
  • артилерійських систем - 36 333 (+39) од.
  • РСЗВ - 1 617 (+1) од.
  • засоби ППО - 1 278 (+0) од.
  • літаків - 434 (+0) од.
  • гелікоптерів - 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 110 215 (+765) од.
  • крилаті ракети - 4 163 (+0) од.
  • кораблі / катери - 28 (+0) од.
  • підводні човни - 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 74 876 (+170) од.
  • спеціальна техніка - 4 045 (+1) од.

Дані уточнюються, додали в Генштабі ЗСУ.

Генштаб надав дані про втрати РФ на війні проти України

Смерть свинособакам і **********!
19.01.2026 07:22 Відповісти
Горіти оркам в пеклі ! Слава ЗСУ !
19.01.2026 07:26 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
19.01.2026 08:22 Відповісти
 
 