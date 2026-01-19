Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 227 440 осіб (+1 020 за добу), 11 573 танки, 36 333 артсистем, 23 922 ББМ
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 227 440 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.01.26 орієнтовно склали:
- танків - 11 573 (+2) од.
- бойових броньованих машин - 23 922 (+3) од.
- артилерійських систем - 36 333 (+39) од.
- РСЗВ - 1 617 (+1) од.
- засоби ППО - 1 278 (+0) од.
- літаків - 434 (+0) од.
- гелікоптерів - 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 110 215 (+765) од.
- крилаті ракети - 4 163 (+0) од.
- кораблі / катери - 28 (+0) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 74 876 (+170) од.
- спеціальна техніка - 4 045 (+1) од.
Дані уточнюються, додали в Генштабі ЗСУ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Николай Водяной #461390
показати весь коментар19.01.2026 07:22 Відповісти Мені подобається 12 Посилання
Олександр #581937
показати весь коментар19.01.2026 07:26 Відповісти Мені подобається 12 Посилання
tarasii smila #448870
показати весь коментар19.01.2026 08:22 Відповісти Мені подобається 14 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль