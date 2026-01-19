РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 227 440 человек (+1 020 за сутки), 11 573 танка, 36 333 артсистемы, 23 922 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Генштаб предоставил данные об потерях РФ в войне против Украины

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 227 440 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.01.26 ориентировочно составили:

  • танков - 11 573 (+2) ед.
  • боевых бронированных машин - 23 922 (+3) ед.
  • артиллерийских систем - 36 333 (+39) ед.
  • РСЗО - 1 617 (+1) ед.
  • средства ПВО - 1 278 (+0) ед.
  • самолетов - 434 (+0) ед.
  • вертолетов - 347 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 110 215 (+765) ед.
  • крылатые ракеты - 4 163 (+0) ед.
  • корабли / катера - 28 (+0) ед.
  • подводные лодки - 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны - 74 876 (+170) ед.
  • специальная техника - 4 045 (+1) ед.

Данные уточняются, добавили в Генштабе ВСУ.

Смерть свинособакам і **********!
19.01.2026 07:22 Ответить
Горіти оркам в пеклі ! Слава ЗСУ !
19.01.2026 07:26 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
19.01.2026 08:22 Ответить
 
 