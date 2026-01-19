Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 227 440 человек (+1 020 за сутки), 11 573 танка, 36 333 артсистемы, 23 922 ББМ. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 227 440 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.01.26 ориентировочно составили:
- танков - 11 573 (+2) ед.
- боевых бронированных машин - 23 922 (+3) ед.
- артиллерийских систем - 36 333 (+39) ед.
- РСЗО - 1 617 (+1) ед.
- средства ПВО - 1 278 (+0) ед.
- самолетов - 434 (+0) ед.
- вертолетов - 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 110 215 (+765) ед.
- крылатые ракеты - 4 163 (+0) ед.
- корабли / катера - 28 (+0) ед.
- подводные лодки - 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны - 74 876 (+170) ед.
- специальная техника - 4 045 (+1) ед.
Данные уточняются, добавили в Генштабе ВСУ.
