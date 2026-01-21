Враг больше всего штурмует на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб
В течение 20 января на передовой зафиксировано 110 боевых столкновений Сил обороны с российскими оккупантами.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 5 ракетных и 74 авиационных удара, применил 39 ракет и сбросил 184 управляемые авиабомбы. Кроме этого, было задействовано для поражения 7754 дронов-камикадзе и осуществлено 3814 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 44 – из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Белополье Сумской области; Великомихайловка Днепропетровской области; Гуляйполе, Зализнычное, Луговское, Воздвиженка, Горка, Гуляйпольское, Святопетровка, Верхняя Терса, Барвиновка, Рождественка Запорожской области.
Поражение врага
Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по шести районам сосредоточения личного состава и одному пункту управления БПЛА.
Боевые действия
На Северно-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник осуществил 82 обстрела.
На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 11 вражеских атак, в районе Волчанска и в сторону населенных пунктов Избицкое, Графское, Круглое, Нестерное, Чугуновка.
На Купянском направлении вчера произошло три атаки захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в сторону Песчаного и Петропавловки.
На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в сторону населенных пунктов Твердохлебово, Ставки, Диброва и Ольговка.
На Славянском направлении Силы обороны отбили три атаки противника в районе Дроновки.
На Краматорском направлении украинские подразделения отразили одну атаку противника в сторону Бондарного.
На Константиновском направлении противник осуществил 14 атак в районах населенных пунктов Предтечино, Иванополье, Плещиевка, Щербиновка и в сторону Ильиновки, Степановки, Берестка, Новопавловки, Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Червоный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия, Дачное в сторону Новопавловки.
На Александровском направлении противник вчера осуществил одну атаку в направлении Нового Запорожья.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили девять атак россиян в районе Гуляйполя и в направлениях Доброполья и Зеленого.
На Ореховском направлении произошло два боестолкновения в районах Степногорска и Приморского.
На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У центральній частині Куп'янська ЗСУ продовжують контрдії. На нових кадрах українські бійці зачищають забудову вздовж вулиці Конституції.
Російські війська роблять спроби підтягнути у місто сили через північну околицю, переміщаючись вздовж річки Оскіл.
Бойова робота продовжується."