Враг больше всего штурмует на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

В течение 20 января на передовой зафиксировано 110 боевых столкновений Сил обороны с российскими оккупантами.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 5 ракетных и 74 авиационных удара, применил 39 ракет и сбросил 184 управляемые авиабомбы. Кроме этого, было задействовано для поражения 7754 дронов-камикадзе и осуществлено 3814 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 44 – из реактивных систем залпового огня.



Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Белополье Сумской области; Великомихайловка Днепропетровской области; Гуляйполе, Зализнычное, Луговское, Воздвиженка, Горка, Гуляйпольское, Святопетровка, Верхняя Терса, Барвиновка, Рождественка Запорожской области.

Поражение врага

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по шести районам сосредоточения личного состава и одному пункту управления БПЛА.

Боевые действия

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник осуществил 82 обстрела.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 11 вражеских атак, в районе Волчанска и в сторону населенных пунктов Избицкое, Графское, Круглое, Нестерное, Чугуновка.

На Купянском направлении вчера произошло три атаки захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в сторону Песчаного и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в сторону населенных пунктов Твердохлебово, Ставки, Диброва и Ольговка.

На Славянском направлении Силы обороны отбили три атаки противника в районе Дроновки.

На Краматорском направлении украинские подразделения отразили одну атаку противника в сторону Бондарного.

На Константиновском направлении противник осуществил 14 атак в районах населенных пунктов Предтечино, Иванополье, Плещиевка, Щербиновка и в сторону Ильиновки, Степановки, Берестка, Новопавловки, Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Червоный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия, Дачное в сторону Новопавловки.

На Александровском направлении противник вчера осуществил одну атаку в направлении Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили девять атак россиян в районе Гуляйполя и в направлениях Доброполья и Зеленого.

На Ореховском направлении произошло два боестолкновения в районах Степногорска и Приморского.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

