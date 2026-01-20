Прикордонники зупинили прорив ворога на Харківщині та ліквідували 10 окупантів

Прикордонники бригади "Фурія" знищують штурмовиків, які намагаються прорватися через державний кордон на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ситуація у смузі оборони бригади "Гарт" на Південно-Слобожанському напрямку залишається складною, ворог не припиняє спроб прорватися через кордон України.

Упродовж останніх днів прикордонники ліквідували 10 окупантів, ще 18 - поранили.

Державна прикордонна служба України ефективно захищає український кордон та є невіддільною складовою Сил оборони України.

