Пограничники остановили прорыв врага в Харьковской области и ликвидировали 10 оккупантов

Пограничники бригады "Фурия" уничтожают штурмовиков, которые пытаются прорваться через государственную границу в Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ситуация в полосе обороны бригады "Гарт" на Южно-Слобожанском направлении остается сложной, враг не прекращает попыток прорваться через границу Украины.

За последние дни пограничники ликвидировали 10 оккупантов, еще 18 - ранили.

Государственная пограничная служба Украины эффективно защищает украинскую границу и является неотъемлемой составляющей Сил обороны Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зачистка Новоплатоновки в Харьковской области от оккупантов: работа на опережение 115-й ОМБр. ВИДЕО

Смотрите также: Пограничники "Форпоста" разгромили 2 машины врага и ликвидировали 8 рашистов. ВИДЕО