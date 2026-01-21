Пограничники остановили прорыв врага в Харьковской области и ликвидировали 10 оккупантов
Пограничники бригады "Фурия" уничтожают штурмовиков, которые пытаются прорваться через государственную границу в Харьковской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ситуация в полосе обороны бригады "Гарт" на Южно-Слобожанском направлении остается сложной, враг не прекращает попыток прорваться через границу Украины.
За последние дни пограничники ликвидировали 10 оккупантов, еще 18 - ранили.
Государственная пограничная служба Украины эффективно защищает украинскую границу и является неотъемлемой составляющей Сил обороны Украины.
