Оккупанты стреляют по своим из-за хаоса во взаимодействии между подразделениями в Харьковской области, - 16 корпус ВСУ

В Харьковской области российские оккупанты открывают огонь по своим из-за хаоса в коммуникации между подразделениями войск РФ.

Об этом сообщил 16-й армейский корпус ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Дружественный" огонь

"Командование противника 82 мсп 69 мсд 6А (район Синельниково) не способно наладить взаимодействие между подразделениями и определить зоны ответственности. Это приводит к хаосу и случаям "дружественного" огня — во время одновременного выдвижения бойцов 1 и 3 батальонов на одну и ту же позицию зафиксировано два "300-х", — говорится в сообщении.

В корпусе отметили, что 1 МСБ оккупантов находится под постоянными ударами артиллерии и БПЛА: штурмовые группы дезориентированы, путают маршруты, бросают раненых и открывают огонь по собственным дронам.

Поражение врага

Воины Сил обороны обезвредили 70 военных РФ, уничтожили или повредили 88 единиц вражеского вооружения и военной техники.

В частности, речь идет о:

6 единиц автомобильной техники;

5 единиц специальной техники;

1 единица бронированной техники;

73 беспилотных летательных аппаратах.

3 арт системы;

поражено 35 укрытий для вражеского личного состава (6 уничтожено).

