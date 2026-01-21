Оккупанты стреляют по своим из-за хаоса во взаимодействии между подразделениями в Харьковской области, - 16 корпус ВСУ
В Харьковской области российские оккупанты открывают огонь по своим из-за хаоса в коммуникации между подразделениями войск РФ.
Об этом сообщил 16-й армейский корпус ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Дружественный" огонь
"Командование противника 82 мсп 69 мсд 6А (район Синельниково) не способно наладить взаимодействие между подразделениями и определить зоны ответственности. Это приводит к хаосу и случаям "дружественного" огня — во время одновременного выдвижения бойцов 1 и 3 батальонов на одну и ту же позицию зафиксировано два "300-х", — говорится в сообщении.
В корпусе отметили, что 1 МСБ оккупантов находится под постоянными ударами артиллерии и БПЛА: штурмовые группы дезориентированы, путают маршруты, бросают раненых и открывают огонь по собственным дронам.
Поражение врага
Воины Сил обороны обезвредили 70 военных РФ, уничтожили или повредили 88 единиц вражеского вооружения и военной техники.
В частности, речь идет о:
- 6 единиц автомобильной техники;
- 5 единиц специальной техники;
- 1 единица бронированной техники;
- 73 беспилотных летательных аппаратах.
- 3 арт системы;
- поражено 35 укрытий для вражеского личного состава (6 уничтожено).
Слава Україні!!!