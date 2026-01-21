Новости Боевые действия на Харьковщине
Оккупанты стреляют по своим из-за хаоса во взаимодействии между подразделениями в Харьковской области, - 16 корпус ВСУ

Дружественный огонь оккупантов: россияне стреляют в своих на Харьковщине

В Харьковской области российские оккупанты открывают огонь по своим из-за хаоса в коммуникации между подразделениями войск РФ.

Об этом сообщил 16-й армейский корпус ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Дружественный" огонь

"Командование противника 82 мсп 69 мсд 6А (район Синельниково) не способно наладить взаимодействие между подразделениями и определить зоны ответственности. Это приводит к хаосу и случаям "дружественного" огня — во время одновременного выдвижения бойцов 1 и 3 батальонов на одну и ту же позицию зафиксировано два "300-х", — говорится в сообщении.

В корпусе отметили, что 1 МСБ оккупантов находится под постоянными ударами артиллерии и БПЛА: штурмовые группы дезориентированы, путают маршруты, бросают раненых и открывают огонь по собственным дронам.

Поражение врага

Воины Сил обороны обезвредили 70 военных РФ, уничтожили или повредили 88 единиц вражеского вооружения и военной техники.

В частности, речь идет о:

  • 6 единиц автомобильной техники;
  • 5 единиц специальной техники;
  • 1 единица бронированной техники;
  • 73 беспилотных летательных аппаратах.
  • 3 арт системы;
  • поражено 35 укрытий для вражеского личного состава (6 уничтожено).

Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!!
Смерть московитам ****** та КабМіндічам з бакановим і наумовим, помічникам ригоАНАЛЬНИХ і опозажопникам!! Портновські суддівські та прокурорські, - готуйте родичів!!
Слава Україні!!!
21.01.2026 12:22
То хай стріляють , аби благополучно . І не обов'язкого про це щебетати щоб усі чули . Записали на свій рахунок та й по всьому
21.01.2026 15:06
 
 