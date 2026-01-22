Росіяни найбільше штурмують на Покровському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб

Протягом 21 січня відбулося 154 бойових зіткнення Сил оборони із російськими окупантами на передовій.

Удари РФ по Україні

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 84 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 197 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 6183 дронів-камікадзе та здійснили 3552 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 21 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Великомихайлівка, Коломійці Дніпропетровської області; Тернувате, Верхня Терса, Залізничне, Воздвижівка, Юльївка, Розумівка, Гуляйполе, Гуляйпільське Запорізької області; Садове Херсонської області.

Ураження окупантів

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу та техніки противника, засіб протиповітряної оборони, один пункт управління противника.

Бойові дії

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 72 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили сім атак противника у районі населеного пункту Дворічанське та у бік Ізбицького, Графського, Круглого, Кутьківки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника в бік населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Курилівка, Богуславка.

На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новомихайлівка, Дробишеве, Ямпіль та у бік Діброви, Лиману й Новосергіївки.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника у районі населеного пункту Дронівка.

На Краматорському напрямку українські підрозділи відбили атаку противника у районі Ступочок.

На Костянтинівському напрямку противник здійснив десять атак у районах населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Софіївка та у бік Костянтинівки й Іванопілля.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Білицького, Іванівки, Сергіївки й Новопідгороднього.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив вісім атак, у районах населених пунктів Злагода, Єгорівка та у бік Соснівки й Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 36 атак росіян у районах Гуляйполя, Солодкого та у бік Добропілля, Зеленого, Прилук, Варварівки й Святопетрівки.

На Оріхівському напрямку боєзіткнень не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку противник двічі безрезультатно намагався покращити своє положення.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

