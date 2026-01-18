Бої на Слов'янському напрямку
Ворог бреше про захоплення Міньківки на Слов’янському напрямку, вона під контролем Сил оборони, - УВ "Схід"

Обстановка біля Міньківки

Українські підрозділи продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Ворог зазнає значних втрат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УВ "Схід".

Ситуація на Покровському напрямку

Як зазначається, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Сухецьке, Мирноград, Покровськ, Рівне, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки й Філії.

Вчора на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 109 окупантів, з яких 49 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили 10 одиниць автомобільної та сім одиниць спеціальної техніки, чотири антени, два квадроцикли, один термінал супутникового зв’язку, 53 безпілотні літальні апарати, станцію РЕБ. Також уразили три артилерійські системи, п’ять одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки, два квадроцикли, вісім укриттів для особового складу противника.

Також читайте: Ситуація в районі Дронівки загострюється щоденно. Ворог розгортає пункти дислокацій у Серебрянському лісництві, - 81 бригада

Бої за Покровськ та Мирноград

За даними УВ "Схід", українські підрозділи надалі контролюють північну частину Покровська. Ведуться пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові.

У Мирнограді наші воїни тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на околицях міста. Для стримування ворога оборона міста поповнена додатковими силами та засобами.

Логістика залишається ускладненою. Для підсилення наших можливостей постачання вживаються заходи з розширення логістичних коридорів до Мирнограда.

Ситуація довкола Міньківки

Населений пункт Міньківка на Слов'янському напрямку також перебуває під контролем Сил оборони України.

"Наші підрозділи продовжують виконувати бойові завдання на визначених рубежах. Заяви пропагандистів держави-агресора про нібито захоплення Міньківки не відповідає дійсності і є елементом інформаційно-психологічних операцій та спрямована на створення ілюзії успіхів, яких насправді не існує", - йдеться у повідомленні.

Читайте: РФ найбільше атакує на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб ЗСУ. КАРТА

Ліквідація окупантів

  • В цілому, у зоні відповідальності УВ "Схід" протягом доби противник продовжує зазнавати найбільших втрат - 301 окупант за минулу добу.
  • Також знищено 1555 БпЛА різних типів та 74 одиниці іншого озброєння і техніки, зокрема один танк.
  • Сили оборони зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 46 розрахунків російських БпАК.

Топ коментарі
Якщо хтось і бреше, то це президент, оп, уряд, генштаб. У нашої влади і командування брехня уведена в ранг державної політики.
18.01.2026 12:58 Відповісти
"Ілюзія успіхів яких насправді не існує" Ну чисто про доповіді підлеглих генералам у ГШ і далі сонцесяйному.
18.01.2026 11:45 Відповісти
нашу перемогу вкрали корупція, брехня і мародерство зе-покидька, щоб воно сконало від майських шашликів
18.01.2026 13:13 Відповісти
Перетворенням тотальної брехні на офіційну інформаційну політику держави зелені папуаси самі штовхають українців на пошук альтернативних джерел інформації, оскільки слухати всіляку маячню з зомбімарафона та офіційних повідомлень командувань, пресцентрів, штабів і вечірніх відосиків гундосого павіана бажаючих вже практично немає.
18.01.2026 13:26
18.01.2026 13:26 Відповісти
Но сказали же, что Зеленский продал треть территории Украины за деньги. Никакие органы за ним не придут, потому что они контролируют всю власть. Судьба Украины в руках Украинцев. Если народ не самоорганизуется, то они продадут все. Земли России, людей на Запад, как рабов батрачить. А немощные в Украине в рабство россии останутся. Они уже все сделали себе несколько гражданств и просто продают страну.
18.01.2026 17:08
18.01.2026 17:08 Відповісти
****** вірити, може виключно трамп і орбан з башаром і якунОвощем, бо увесь Світ таке лайно неспоживає!!
18.01.2026 17:39
18.01.2026 17:39 Відповісти
"Люди не готові до війни": військовий шокував заявою про мобілізованих

Командири-знущальники? Нахапають хворих людей, притягнуть силою, і хочуть, щоб вони були готові до війни. Чудаки. Хто готовий, той сам прийшов.
18.01.2026 21:53
 
 