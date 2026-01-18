Ворог бреше про захоплення Міньківки на Слов’янському напрямку, вона під контролем Сил оборони, - УВ "Схід"

Українські підрозділи продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Ворог зазнає значних втрат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УВ "Схід".

Ситуація на Покровському напрямку

Як зазначається, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Сухецьке, Мирноград, Покровськ, Рівне, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки й Філії.

Вчора на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 109 окупантів, з яких 49 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили 10 одиниць автомобільної та сім одиниць спеціальної техніки, чотири антени, два квадроцикли, один термінал супутникового зв’язку, 53 безпілотні літальні апарати, станцію РЕБ. Також уразили три артилерійські системи, п’ять одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки, два квадроцикли, вісім укриттів для особового складу противника.

Бої за Покровськ та Мирноград

За даними УВ "Схід", українські підрозділи надалі контролюють північну частину Покровська. Ведуться пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові.

У Мирнограді наші воїни тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на околицях міста. Для стримування ворога оборона міста поповнена додатковими силами та засобами.

Логістика залишається ускладненою. Для підсилення наших можливостей постачання вживаються заходи з розширення логістичних коридорів до Мирнограда.

Ситуація довкола Міньківки

Населений пункт Міньківка на Слов'янському напрямку також перебуває під контролем Сил оборони України.

"Наші підрозділи продовжують виконувати бойові завдання на визначених рубежах. Заяви пропагандистів держави-агресора про нібито захоплення Міньківки не відповідає дійсності і є елементом інформаційно-психологічних операцій та спрямована на створення ілюзії успіхів, яких насправді не існує", - йдеться у повідомленні.

Ліквідація окупантів