Враг лжет о захвате Миньковки на Славянском направлении, она под контролем Сил обороны, - ГВ "Схід"

Украинские подразделения продолжают активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Враг несет значительные потери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГВ "Схід".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ситуация на Покровском направлении

Как отмечается, на Покровском направлении наши защитники остановили 45 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Сухецкое, Мирноград, Покровск, Ровное, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки и Филии.

Вчера на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 109 оккупантов, из которых 49 – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили 10 единиц автомобильной и семь единиц специальной техники, четыре антенны, два квадроцикла, один терминал спутниковой связи, 53 беспилотных летательных аппарата, станцию РЭБ. Также поражены три артиллерийские системы, пять единиц автомобильной и одна единица специальной техники, два квадроцикла, восемь укрытий для личного состава противника.

Читайте также: Ситуация в районе Дроновки обостряется ежедневно. Враг разворачивает пункты дислокации в Серебрянском лесничестве, - 81 бригада

Бои за Покровск и Мирноград

По данным ГВ "Схід", украинские подразделения продолжают контролировать северную часть Покровска. Ведутся поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке.

В Мирнограде наши воины удерживают оборонительные рубежи и ликвидируют противника на окраинах города. Для сдерживания врага оборона города пополнена дополнительными силами и средствами.

Логистика остается затрудненной. Для усиления наших возможностей снабжения принимаются меры по расширению логистических коридоров к Мирнограду.

Ситуация вокруг Миньковки

Населенный пункт Миньковка на Славянском направлении также находится под контролем Сил обороны Украины.

"Наши подразделения продолжают выполнять боевые задачи на определенных рубежах. Заявления пропагандистов государства-агрессора о якобы захвате Миньковки не соответствуют действительности и являются элементом информационно-психологических операций и направлены на создание иллюзии успехов, которых на самом деле не существует", - говорится в сообщении.

Читайте: РФ больше всего атакует на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях, - Генштаб ВСУ. КАРТА

Ликвидация оккупантов