Россияне больше всего штурмуют на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

В течение 21 января произошло 154 боевых столкновения Сил обороны с российскими оккупантами на передовой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Удары РФ по Украине

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 84 авиационных удара, применив две ракеты и сбросив 197 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 6183 дронов-камикадзе и осуществили 3552 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в частности 21 – из реактивных систем залпового огня.



Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Великомихайловка, Коломийцы Днепропетровской области; Тернуватое, Верхняя Терса, Железнодорожное, Воздвижовка, Юльевка, Разумовка, Гуляйполе, Гуляйпольское Запорожской области; Садовое Херсонской области.

Поражение оккупантов

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по четырем районам сосредоточения личного состава и техники противника, средствам противовоздушной обороны, одному пункту управления противника.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник осуществил 72 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили семь атак противника в районе населенного пункта Двуречанское и в сторону Избицкого, Графского, Круглого, Кутьковки.

На Купянском направлении вчера произошло восемь атак захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону населенных пунктов Петропавловка, Песчаное, Куриловка, Богуславка.

На Лиманском направлении враг атаковал семь раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новомихайловка, Дробышево, Ямполь и в сторону Дибровы, Лимана и Новосергиевки.

На Славянском направлении Силы обороны отразили две атаки противника в районе населенного пункта Дроновка.

На Краматорском направлении украинские подразделения отразили атаку противника в районе Ступочек.

На Константиновском направлении противник осуществил десять атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Щербиновка, Софиевка и в сторону Константиновки и Иванополья.

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону Белицкого, Ивановки, Сергеевки и Новоподгородного.

На Александровском направлении противник вчера осуществил восемь атак, в районах населенных пунктов Злагода, Егоровка и в сторону Сосновки и Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 36 атак россиян в районах Гуляйполя, Сладкого и в сторону Доброполья, Зеленого, Прилук, Варваровки и Святопетровки.

На Ореховском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Приднепровском направлении противник дважды безрезультатно пытался улучшить свое положение.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

