В Европе сейчас нет разговоров о дальнобойном оружии для Украины, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас в Европе не идет речи о поставках Киеву дальнобойного оружия "в пределах зоны досягаемости" для отражения российского террора. 

Об этом он сказал на экономическом форуме в Давосе, информирует Цензор.НЕТ.

"Не было бы дешевле и проще просто отрезать Россию от компонентов, необходимых для производства ракет, или даже уничтожить заводы, которые их производят? В прошлом году большую часть времени потратили на обсуждение того, должна ли Украина получать оружие большой дальности. Сейчас нет разговоров о дальнобойном оружии для Украины, но российские ракеты и дроны "Шахед" все еще летают. У нас до сих пор есть координаты заводов, где их производят. Сегодня они нацелены на Украину, но завтра это может быть любая страна НАТО", - сказал Зеленский.

  • Зеленский считает, что Европе в нынешних условиях стоит создавать "Объединенные вооруженные силы", чтобы не возлагать все надежды на гарантии в рамках НАТО.

"Сегодня Европа полагается главным образом на веру в то, что в случае опасности НАТО примет меры. Но никто еще никогда не видел, как Альянс проходит испытание в полную силу. Если Путин решит захватить Литву или нанести удар по Польше, кто отреагирует? НАТО существует благодаря вере в то, что США примут меры – что они не останутся в стороне и окажут помощь. Но что, если они этого не сделают?" – отметил глава украинского государства.

Он предположил, что этот вопрос мысленно задают все европейские лидеры и надеются услышать конкретику от президента США Дональда Трампа.

Містер Потужник, а ну розкажи нам:
Завод Rheinmetall з виробництва снарядів в Україні все ще не почали будувати, тепер названо нові причини.

Пруф: https://defence-ua.com/news/zavod_rheinmetall_z_virobnitstva_snarjadiv_vse_sche_ne_pochali_buduvati_teper_nazvano_novi_prichini-21522.html
22.01.2026 17:32 Ответить
а нахера далекобійна зброя з Європи коли є фламінги?
22.01.2026 17:34 Ответить
не просто Фламінго, а більше 3000 одиниць Фламінго. 7 одиниць на добу роблять. По крайней мірі гроші піздять на 7 фламінго на добу. Це пів москви під фундамент знести можна
22.01.2026 18:37 Ответить
Спічрайтери постарались. Подякуємо Вовочці за гарний виступ.
22.01.2026 17:38 Ответить
Так дехто Зєлєнскій переконував потужно всіх, що є дплекобійні Фламінги, довгі Нептуни і ще купа всякого. Тому Європа утерлася соплями і замовкла. Ну і ще одна причина, про яку сьогодні повідомив дехто Качка, знаний зелений урядовець: "Так, звичайно, ми досі відчуваємо певне відлуння липневих подій (ухвалення Радою закону про ліквідацію незалежності НАБУ та САП. - Ред.) і наслідки цього неправильного рішення, тому що ми не отримали "Тауруси" і "Томагавки". Але ми свої помилки виправили", - розповів він. Джерело: https://censor.net/ua/n3596689
22.01.2026 17:40 Ответить
Так ты криворогульны в ПРОШЛОМ году обещался что в Украине будет сделано ТРИ тыщи дальнобойных рокет. Нахрена нам ещё ракеты с Европы. Тут три тыщи надо выстрилять .
22.01.2026 17:42 Ответить
А толку что у нас есть разговоры про Сапсан, Фламиго, Руту, Паляницю и т.д.? Разговоры и видосики не заменят оружия.
22.01.2026 17:43 Ответить
Меняю видео и фото фламинго на ваш старый хлам(томагавки, таурусы и т.д.) с вашей доплатой. Бизнес План от известного пересидента.
22.01.2026 17:44 Ответить
А навіщо нам Європа, в нас є свій Найвеличніший Лідор і стратег, який розробив найпотужнішу за всі часи людства ''Рожеву фламінго''. Можуть створити ще пузатого і довгого ''Юзика''. Головне пообіцяти, нарід повірить.
22.01.2026 17:50 Ответить
Звісно не дадуть - вони сплять і бачуть , як би знову з Рассєюшкой гешефти мутити ...
Хоча - чому знову ? Нічого ж і не припинялось
2024 году ЕС потратил на российское ископаемое топливо около 22 млрд евро, что больше, чем выделенная помощь Украине, пишет https://www.theguardian.com/world/2025/feb/24/eu-spends-more-russian-oil-gas-than-financial-aid-ukraine-report The Guardian.
22.01.2026 17:50 Ответить
Якраз вони не сплять, а бачать, як друзі Голобородька' міндічі, цукермани, галущенки сумками тягають їх допомогу та ще й не забувають ''двушки'' відправити на москву. А баканови і наумов машинами вивозили гроші,тяка дала Європа. На місцях ''зелена влада'' крала і краде сотнями вагонів і контейнерів гуманітарку,яку вони передали для людей.
22.01.2026 18:03 Ответить
А ще бачать , як чудово заробляють під час війни -
Сукупний дохід народних депутатів, декларації яких є у відкритому доступі за 2022-2023 рр., склав більше 7 млрд
42% від цієї суми складають доходи нардепів «Європейської Солідарності» - https://youcontrol.com.ua/data-research/za-2022-2023-roky-parlamentari-otrymaly-7-mlrd-hrn-dokhodu-detalnyy-rozbir-deklaratsiy/ йдеться у дослідженні R&D центру YouControl.
27 нардепів Порошенка у війну заробили майже у 2,5 раза більше, ніж 235 "Слуг народу"
22.01.2026 18:10 Ответить
Чудово заробляють під час війни клоунята: Міндіч, Цукерман, Скороход, Баканов
23.01.2026 09:23 Ответить
Так ти ж з Умєровим вже на мір согласниє, от і не дають.
22.01.2026 18:00 Ответить
Так вони є знають що 3000 фламіндічів є лише с того року
22.01.2026 18:50 Ответить
А як зелені ракетни програми звернули ?
22.01.2026 19:26 Ответить
В ішака, виходячи з його браварного кукурікння, є купа "всього" і без Європи. Тож, для чого зайве.
22.01.2026 19:30 Ответить
 
 