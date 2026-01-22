В Европе сейчас нет разговоров о дальнобойном оружии для Украины, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас в Европе не идет речи о поставках Киеву дальнобойного оружия "в пределах зоны досягаемости" для отражения российского террора.

Об этом он сказал на экономическом форуме в Давосе, информирует Цензор.НЕТ.

"Не было бы дешевле и проще просто отрезать Россию от компонентов, необходимых для производства ракет, или даже уничтожить заводы, которые их производят? В прошлом году большую часть времени потратили на обсуждение того, должна ли Украина получать оружие большой дальности. Сейчас нет разговоров о дальнобойном оружии для Украины, но российские ракеты и дроны "Шахед" все еще летают. У нас до сих пор есть координаты заводов, где их производят. Сегодня они нацелены на Украину, но завтра это может быть любая страна НАТО", - сказал Зеленский.

Зеленский считает, что Европе в нынешних условиях стоит создавать "Объединенные вооруженные силы", чтобы не возлагать все надежды на гарантии в рамках НАТО.

"Сегодня Европа полагается главным образом на веру в то, что в случае опасности НАТО примет меры. Но никто еще никогда не видел, как Альянс проходит испытание в полную силу. Если Путин решит захватить Литву или нанести удар по Польше, кто отреагирует? НАТО существует благодаря вере в то, что США примут меры – что они не останутся в стороне и окажут помощь. Но что, если они этого не сделают?" – отметил глава украинского государства.

Он предположил, что этот вопрос мысленно задают все европейские лидеры и надеются услышать конкретику от президента США Дональда Трампа.

