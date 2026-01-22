США и Украина на переговорах в ОАЭ предложат России "энергетическое перемирие", - FT

энергетический объект в Одессе после обстрела

Соединенные Штаты и Украина во время трехсторонних переговоров с российской стороной в ОАЭ 23 января планируют предложить Москве прекращение огня в сфере энергетики.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Встреча в Абу-Даби

По информации FT, на проведении такой трехсторонней встречи настаивали США. Как ожидается, встреча состоится в пятницу и субботу в столице ОАЭ – Абу-Даби. Россияне пока не подтвердили свое согласие на встречу, украинская и американская стороны ожидают ее ответа, сообщили FT в Офисе президента Украины.

Спецпосланник США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер должны в четверг обсудить эту идею с российским диктатором Путиным в Москве. Уиткофф говорил, что после встречи с Путиным они отправятся "сразу в Абу-Даби" для переговоров рабочих групп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин не хочет заканчивать войну сейчас – с большими потерями и без достижения целей, - Зеленский

Предложение для России

Как отмечает издание, переговоры Украины с США в основном будут сосредоточены на территориальных уступках, которых Россия требует "как предварительное условие для любого урегулирования".

  • США и Украина обсудили возможность предложить России ограниченное прекращение огня, в рамках которого Москва прекращает удары по энергетической инфраструктуре в обмен на прекращение Украиной атак на российские НПЗ и танкеры "теневого флота", пишет издание со ссылкой на два источника.

Собеседник FT отметил, что Путин вряд ли согласится, поскольку рассматривает удары по украинской энергетике как "важный рычаг".

Неназванный украинский высокопоставленный чиновник сообщил, что Украина также не уверена в "энергетическом" прекращении огня с РФ, поскольку кампания с использованием дальнобойных БПЛА для ударов по российским нефтегазовым объектам, питающим военную машину Кремля, оказывается успешной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ может взять на себя вспомогательную роль в случае прекращения огня в Украине, - глава организации Кассис

Топ комментарии
+24
ГЕНІАЛЬНО!!!!!!!!!!!!!!!

Коли знищили ВСЮ НАШУ - то тепер у відповідь їхню уже буде не можна. ШИК БЛЕСК БОНЕВТІК ВЕЛИКИЙ!!!
22.01.2026 20:42 Ответить
+23
Дуже добре. Орки практично вибили нашу енергетику, тепер можна і на щось інше переключитись.
22.01.2026 20:34 Ответить
+18
Яке таке енергетичне перемирення? Треба бити по москві. НІЩО ТАК НЕ НАБЛИЗИТЬ МИР, ЯК МОСКОВСЬКИЙ ТОТАЛЬНИЙ БЛЕКАУТ.
22.01.2026 20:34 Ответить
По енергетиці зеля списки московитам давав. Цікаво, які списки він зараз готує.
показать весь комментарий
22.01.2026 20:35 Ответить
Рашисти тупо пішли ва-банк і вистріляли всі ракети знищивши всю нашу енергетику. Тепер рашисти запросили перемир'я щоб Україна не била у відповідь по рашистській енергетиці поки рашисти наклепають нових ракет. От і все.
22.01.2026 21:28 Ответить
Яким же треба дауном бути, Сашок Сцуров, щоб так імпертретувати цю ситуацію.
показать весь комментарий
23.01.2026 00:57 Ответить
Відколи ,в кремлі зважали на думку холопів? Навпаки можна оголосити мобілізацію - і зібрати більше м'яса . Або пару тактичних ядерних зарядів по Покровську ....
22.01.2026 20:49 Ответить
Дурний думкою багатіє.

Нема сили - нема результату.
З таких, як *****, Трамп, Ин результат разом з зубами вибивають.
22.01.2026 20:34 Ответить
Це, як кажуть:
- Спочатку з*їмо ваше, а потім - кожен своє...
22.01.2026 20:45 Ответить
Далі рашисти з енергетики переключаться на удари по школам, лікарням, багатоповерхівкам. І тоді сша і Україна запропонує щоб Україна зовсім перестала стріляти по рашистам взамін рашисти перестануть бити по дітям. Тобто Тромб тупо задовольняє умови терориста поки в кінці не скаже нам зняти штани і нагнутись щоб не злити ***** і не зірвати перемир'я
22.01.2026 22:21 Ответить
Після сьогоднішніх заяв "лідера всесвіту" про те що потрібно захоплювати/топити россійські кораблі і Україна може в цьому допомогти... Навряд чи рф погодить на якесь "перемир'я".
22.01.2026 20:43 Ответить
Ще вони дуже образилися на 50-тисячні плани Хвьодорова. Посилаються на таку собі Швидкоступ, мовляв: навіть нарідна депутатка засудила.
22.01.2026 20:46 Ответить
вчасно
22.01.2026 20:46 Ответить
"Це ж вже було"
22.01.2026 20:48 Ответить
незрозуміло навіщо це уйлу ? він продовжуватиме
22.01.2026 20:49 Ответить
Відмічено ознаки, які вказують на ймовірний бойовий виліт стратегічної авіації цієї ночі.

З гіаном змішають, а тоді можливо погодяться
22.01.2026 20:49 Ответить
Закінчиться це пуком у калюжу, як й завжди стається у цих трьох ЧСВешників - трампа, путіна й зелі.
22.01.2026 20:54 Ответить
Це ж було вже
22.01.2026 20:55 Ответить
потужно. зараз якраз всі тг-помийки пишуть, що кацапські тушки будуть вилітати, і (скоріше за все) добиватимуть енергетику в Києві.

Дуже вигідно, прям зашибісь:

- двушечка - в москві
- кацапи під нуль знесуть енергосистему Україні
- і от саме після цього кацапи погодяться на енергетичне перемир'я: вони пообіцяють не обстрілювати руїни, але вимагатимуть не обстрілювати їх нпз. І звісно, що кацапи і далі обстрілюватимуть Україну шахедами і ракетами, просто тепер це буде ще більше будинків та інфраструктура.
22.01.2026 20:56 Ответить
Ну да, тих кого біля фронту продовжать херачити кабами, а в інших містах буде все ок.
22.01.2026 20:56 Ответить
Хай земля не забуде передати ***** список об'єктів енергетики, які не можна атакувати, бо кацапи вже замахались розвідку проводити.
22.01.2026 20:57 Ответить
Зеля вже заборонив бити по НПЗ. Які ще поступки? Нехай цілує ще сраку путіна щоб поступитися ще
22.01.2026 21:00 Ответить
Так уже было. В итоге кто-то начал херачить по нпз кацапским. Правда они все восстанавливали за пару месяцев. Как там кстати у них дела? А вот с электростанциями оно так почему-то не работает. За бочку с бензином, мы получаем минус город без света и отопления. Это ж надо было головой думать, а не ******, чтоб просчитать все за и против, выгоды и последствия. А не просто порадовать диванных перемогунов. Можно было бы их энергетику выбивать, но это ж не наш метод. Да и нечем скорее всего. Бочки с бензом наше все. А теперь да, жопа горит. У кого она горит и так понятно. Отличная переговорная позиция. Очень вовремя. Прям в тютельку. Ну как обычно у нас.
22.01.2026 21:01 Ответить
До речі помітив ,що трохи поменшало диванних переможунів,які були готові незламно були воювати до перемоги . Але коли виявилося ,що доведеться воювати з тилів без світла ,води та тепла - то тепер їх така війна не влаштовує ...
22.01.2026 21:06 Ответить
Згадалось, як він раніше розповідав про довгі черги у рф на заправках, а ЦПД чи не кожен день розповідали на скільки копійок зріс бензин... А тепер, щось не чутно цієї інформації.
22.01.2026 21:10 Ответить
да там не только нпз, помню в сентябре на этом же сайте проскочила новость, что мы хаймерсами ударили по тец белгорода (енергетику Украины тогда вообще не трогали), я уже тогда понял, что наши идиоты начали размен с рашкой и мы в этом размене обосремся, так все и вышло, еще пару ударов и Киев станет мертвым городом
22.01.2026 21:14 Ответить
Браво, хоч іноді на цьому сайті з'являються ще не забанені коментарі.
23.01.2026 00:59 Ответить
тільки путіну це на що ? Ми могли би давати відповідь, але за 4 роки тільки деб...іли не змогли зробити ракети. Сказки про фламінги не підходять.
22.01.2026 21:06 Ответить
Зедленскій знову готує списки уцілілих об'єктів для передачі Кацапії по яким нєльзя наносіть удари!
22.01.2026 21:14 Ответить
Зєля Незламна потужно обісралася зі своїми сотнями "фламіндрищей".. нічого дивного - зебіли рулять..
22.01.2026 21:16 Ответить
Перемирря це коли втрати з обох сторін,а в енергетеці втрачає тільки Україна,це буди виглядати як благання не бити по Українській енергоструктурі,а за це путін буде вимагати якісь поступки. В таке ганебне положення Україну поставив зеЛайно разом зі своїми друзями та кумами,
22.01.2026 21:17 Ответить
я бы и сам на месте Путлера не останавливался, еще пару ударов и Киев станет мертвым городом. воюй тогда сколько хочешь, когда у тебя столица в каменном веке сидит.
22.01.2026 21:22 Ответить
А хтось може назвати реальні результати від атак на російські НПЗ?
Які з них зараз зупинені, як це вплинуло на фронт, наскільки сильно скоротився бюджет рф?
22.01.2026 21:24 Ответить
минимальные
22.01.2026 21:25 Ответить
Кацапоїд тупорилий, аби це не давало ефекту то ви б не верещали як різані що в вас все валиться. Вся Сосія і її армія побудовані на нафті. Не буде нафти не буде ні Сосії ні її рамії ні зброї яку Сосія закуповує за продаж з нафти
22.01.2026 21:53 Ответить
Ну точно казковий дегенерат... не вірю що таке можна було зачати.
23.01.2026 01:01 Ответить
Зашибісь. Про що я декілька місяців назад і казав. Що рашисти виб'ють нашу енергетику а потім запропонують енергетичне перемир'я. А далі підпишемо ''мінськ3'' і кацапи ще й на фронті будуть по нас стріляти а ми будемо сидіти зі зв'язаними руками і ОБСЕ водити по наших складах щоб переписали зброю і розвідали цілі.
22.01.2026 21:25 Ответить
Я одного не розумію, НАХЕРА нам сша і Тромб? Якщо замість того щоб нам дати ракети до ПВО і далекобійні ракети, Тромб пропонує нам зв'язати руки щоб ми не били по самих болючих місцях ***** а це нафта, газ і енергетика? І як ми будемо далі воювати? По моцкві нам бити ніззя, по дворцах ***** нам бити ніззя, тепер ще по кораблях і НПЗ нам бити ніззя. Зате в нас ТЦКшники будуть людей відловлювати і на фронт під рашистські КАБи заганяти поки всіх не виловлять. А потім рашисти знову звинуватять Україну придумавши казус беллі і вдарять ракетами по тому що залишилось від нашої енергетики і нічого їм за це не буде.
22.01.2026 22:00 Ответить
Нам ні до чого. Але трумп бажає своєї нобелевки, тому він аж із штанів вискакує, так хоче зупинити цю війну. Але пітун хоче воювати далі, та ще й має чим тримати трумпа за фаберже. Тому руда мавпа йде по найкоротшій дорозі - нагинає Україну погрозами припинити навіть оту крихітну допомогу, що залишилася (про зброю вже майже не йдеться, але розвідка і Старлінки - це ще тема), та її європейських партнерів митами та тарифами.
На жаль, відкараскатися від цього паразита не вийде - вчепився, як кліщата. А дурновата зелень не має ані клепки в керівництві державою, економіці, дипломатії (за те й вибрали, так, мавпочки?), щоб пройти між краплями цього дощу...
23.01.2026 08:39 Ответить
Не "мінськ3", а "оман1"
23.01.2026 00:51 Ответить
Пізнувато буде. У вересні треба було.
22.01.2026 21:52 Ответить
Все? Нафтопереробну галузь Росії вже знищили? Ідіоти.......
22.01.2026 21:59 Ответить
Ще раз дамо кацапам адреси, по яким не можна бити? https://www.pravda.com.ua/news/2025/03/25/7504512/
22.01.2026 22:01 Ответить
Зелені виродки - вирок Україні.
22.01.2026 22:11 Ответить
Експерти виділяють кілька основних причин, чому цього не треба б було робити, бо така пропозиція може бути сприйнята кремлем як слабкість і призвести ще до більшоі ескалації: 1. Визнання ефективності терору: Якщо Україна та партнери ініціюють такі переговори, росія побачить у цьому підтвердження того, що її стратегія "енергетичного шантажу" працює . Це ще більше буде стимулювати агресора не тільки продовжувати а й посилювати удари, щоб виторгувати ще більші поступки в інших сферах (наприклад, територіальні чи політичні)
2.Використання паузи для накопичення ракет: росія завжди використовує переговорні процеси як димову завісу. "Перемир'я" дозволить ворогу накопичити запаси далекобійних ракет та дрони-камікадзе, щоб згодом завдати ще масованішого удару, коли це буде вигідно рф, а не Україні
3.Дипломатична пастка: Пропозиція перемир'я лише в одному секторі створює ілюзію "замороження" конфлікту на умовах рф. Це може демотивувати і відбити бажання у наших західних союзників надавати Украіні нові системи ППО, оскільки "активні обстріли нібито припинилися", і що нібито мир ось-ось настане. А раз так то не треба більше нічого ій давати...
4..Стимул до "підняття ставок": Знаючи, що Захід шукає способів зупинити удари по енергетиці, росія може посилити атаки безпосередньо перед або під час переговорів, щоб посилити свою позицію і показати, що "ціна миру" буде дуже високою.....
P.S . Зеленський вже раз домовлявся про ,,енергитичне перимр' я' з росією. Навіть надіслав ім перелік енергитичних об'єктів, по яким не можна і не треба бити.... Наслідки цього ми вже всі зараз бачимо. І що , тепер знову? ,,Наша песня хороша, начинай сначала"......?
22.01.2026 22:30 Ответить
И заржали от этих предложений твари в кремле ---- в который раз!
22.01.2026 23:57 Ответить
 
 