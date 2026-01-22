США и Украина на переговорах в ОАЭ предложат России "энергетическое перемирие", - FT

Соединенные Штаты и Украина во время трехсторонних переговоров с российской стороной в ОАЭ 23 января планируют предложить Москве прекращение огня в сфере энергетики.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Встреча в Абу-Даби

По информации FT, на проведении такой трехсторонней встречи настаивали США. Как ожидается, встреча состоится в пятницу и субботу в столице ОАЭ – Абу-Даби. Россияне пока не подтвердили свое согласие на встречу, украинская и американская стороны ожидают ее ответа, сообщили FT в Офисе президента Украины.

Спецпосланник США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер должны в четверг обсудить эту идею с российским диктатором Путиным в Москве. Уиткофф говорил, что после встречи с Путиным они отправятся "сразу в Абу-Даби" для переговоров рабочих групп.

Предложение для России

Как отмечает издание, переговоры Украины с США в основном будут сосредоточены на территориальных уступках, которых Россия требует "как предварительное условие для любого урегулирования".

США и Украина обсудили возможность предложить России ограниченное прекращение огня, в рамках которого Москва прекращает удары по энергетической инфраструктуре в обмен на прекращение Украиной атак на российские НПЗ и танкеры "теневого флота", пишет издание со ссылкой на два источника.

Собеседник FT отметил, что Путин вряд ли согласится, поскольку рассматривает удары по украинской энергетике как "важный рычаг".

Неназванный украинский высокопоставленный чиновник сообщил, что Украина также не уверена в "энергетическом" прекращении огня с РФ, поскольку кампания с использованием дальнобойных БПЛА для ударов по российским нефтегазовым объектам, питающим военную машину Кремля, оказывается успешной.

