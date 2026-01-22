США и Украина на переговорах в ОАЭ предложат России "энергетическое перемирие", - FT
Соединенные Штаты и Украина во время трехсторонних переговоров с российской стороной в ОАЭ 23 января планируют предложить Москве прекращение огня в сфере энергетики.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Встреча в Абу-Даби
По информации FT, на проведении такой трехсторонней встречи настаивали США. Как ожидается, встреча состоится в пятницу и субботу в столице ОАЭ – Абу-Даби. Россияне пока не подтвердили свое согласие на встречу, украинская и американская стороны ожидают ее ответа, сообщили FT в Офисе президента Украины.
Спецпосланник США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер должны в четверг обсудить эту идею с российским диктатором Путиным в Москве. Уиткофф говорил, что после встречи с Путиным они отправятся "сразу в Абу-Даби" для переговоров рабочих групп.
Предложение для России
Как отмечает издание, переговоры Украины с США в основном будут сосредоточены на территориальных уступках, которых Россия требует "как предварительное условие для любого урегулирования".
- США и Украина обсудили возможность предложить России ограниченное прекращение огня, в рамках которого Москва прекращает удары по энергетической инфраструктуре в обмен на прекращение Украиной атак на российские НПЗ и танкеры "теневого флота", пишет издание со ссылкой на два источника.
Собеседник FT отметил, что Путин вряд ли согласится, поскольку рассматривает удары по украинской энергетике как "важный рычаг".
Неназванный украинский высокопоставленный чиновник сообщил, что Украина также не уверена в "энергетическом" прекращении огня с РФ, поскольку кампания с использованием дальнобойных БПЛА для ударов по российским нефтегазовым объектам, питающим военную машину Кремля, оказывается успешной.
Нема сили - нема результату.
З таких, як *****, Трамп, Ин результат разом з зубами вибивають.
Коли знищили ВСЮ НАШУ - то тепер у відповідь їхню уже буде не можна. ШИК БЛЕСК БОНЕВТІК ВЕЛИКИЙ!!!
- Спочатку з*їмо ваше, а потім - кожен своє...
З гіаном змішають, а тоді можливо погодяться
Дуже вигідно, прям зашибісь:
- двушечка - в москві
- кацапи під нуль знесуть енергосистему Україні
- і от саме після цього кацапи погодяться на енергетичне перемир'я: вони пообіцяють не обстрілювати руїни, але вимагатимуть не обстрілювати їх нпз. І звісно, що кацапи і далі обстрілюватимуть Україну шахедами і ракетами, просто тепер це буде ще більше будинків та інфраструктура.
Які з них зараз зупинені, як це вплинуло на фронт, наскільки сильно скоротився бюджет рф?
На жаль, відкараскатися від цього паразита не вийде - вчепився, як кліщата. А дурновата зелень не має ані клепки в керівництві державою, економіці, дипломатії (за те й вибрали, так, мавпочки?), щоб пройти між краплями цього дощу...
2.Використання паузи для накопичення ракет: росія завжди використовує переговорні процеси як димову завісу. "Перемир'я" дозволить ворогу накопичити запаси далекобійних ракет та дрони-камікадзе, щоб згодом завдати ще масованішого удару, коли це буде вигідно рф, а не Україні
3.Дипломатична пастка: Пропозиція перемир'я лише в одному секторі створює ілюзію "замороження" конфлікту на умовах рф. Це може демотивувати і відбити бажання у наших західних союзників надавати Украіні нові системи ППО, оскільки "активні обстріли нібито припинилися", і що нібито мир ось-ось настане. А раз так то не треба більше нічого ій давати...
4..Стимул до "підняття ставок": Знаючи, що Захід шукає способів зупинити удари по енергетиці, росія може посилити атаки безпосередньо перед або під час переговорів, щоб посилити свою позицію і показати, що "ціна миру" буде дуже високою.....
P.S . Зеленський вже раз домовлявся про ,,енергитичне перимр' я' з росією. Навіть надіслав ім перелік енергитичних об'єктів, по яким не можна і не треба бити.... Наслідки цього ми вже всі зараз бачимо. І що , тепер знову? ,,Наша песня хороша, начинай сначала"......?