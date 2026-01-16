ОБСЕ может взять на себя вспомогательную роль в случае прекращения огня в Украине, - глава организации Кассис

В ОБСЕ намерены активизировать подготовку, чтобы организация была готова взять на себя надежную и вспомогательную роль в случае деэскалации или прекращения огня между Украиной и Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис во время своего представления приоритетов швейцарского председательства на заседании Постоянного совета организации в Вене.

ОБСЕ - полезный актор

Он отметил, что в течение этого года Швейцария "будет работать над тем, чтобы подтвердить эту роль и обеспечить, чтобы ОБСЕ признавалась полезным и необходимым актором".

"С этой целью я попросил генерального секретаря активизировать подготовку, чтобы ОБСЕ была готова взять на себя целевую, надежную и вспомогательную роль в случае деэскалации или прекращения огня между Украиной и Россией. ОБСЕ не будет ни силой принудительного обеспечения мира, ни волшебным решением. Но она может выполнять полезные функции – в частности, как платформа для диалога, как механизм поддержки прекращения огня или как сфокусированный на цели актор стабилизации", - заявил Кассис.

Атаки РФ

Кроме того, он осудил российские атаки на население и гражданскую инфраструктуру Украины.

"Швейцария решительно осуждает все нападения на гражданских лиц и гражданские объекты. Международное гуманитарное право должно соблюдаться всегда. Мы также повторяем призыв к немедленному освобождению трех сотрудников ОБСЕ, которых удерживает Россия", - сказал он.

Кассис подчеркнул, что война РФ против Украины "является самым большим вызовом, с которым столкнулась наша организация со времени своего создания".

"Война России против Украины погрузила нашу организацию в самый серьезный кризис за всю ее историю. Наш консенсус был подрыв, способность к действиям существенно уменьшилась, доверие глубоко повреждено", - добавил глава ОБСЕ.