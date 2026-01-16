ОБСЄ може взяти на себе допоміжну роль у разі припинення вогню в Україні, - глава організації Кассіс

В ОБСЄ мають намір активізувати підготовку, щоб організація була готова взяти на себе надійну та допоміжну роль у разі деескалації чи припинення вогню між Україною та Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс під час свого представлення пріоритетів Швейцарського головування на засіданні Постійної ради організації у Відні.

ОБСЄ - корисний актор

Він зазначив, що протягом цього року Швейцарія "працюватиме над тим, щоб підтвердити цю роль і забезпечити, щоб ОБСЄ визнавалася корисним і необхідним актором".

"З цією метою я попросив генерального секретаря активізувати підготовку, щоб ОБСЄ була готова взяти на себе цільову, надійну та допоміжну роль у разі деескалації чи припинення вогню між Україною та Росією. ОБСЄ не буде ні силою примусового забезпечення миру, ні чарівним рішенням. Але вона може виконувати корисні функції – зокрема як платформа для діалогу, як механізм підтримки припинення вогню або як сфокусований на цілі актор стабілізації", - заявив Кассіс.

Також читайте: Припинення вогню має зберегти суверенітет України й бути підкріплене гарантіями США та Європи, - Мерц

Атаки РФ

Крім того, він засудив російські атаки на населення та цивільну інфраструктуру України.

"Швейцарія рішуче засуджує всі напади на цивільних осіб та цивільні об’єкти. Міжнародне гуманітарне право має дотримуватися завжди. Ми також повторюємо заклик до негайного звільнення трьох співробітників ОБСЄ, яких утримує Росія", - сказав він.

Кассіс наголосив, що війна РФ проти України "є найбільшим викликом, з яким зіткнулася наша організація від часу свого створення".

Також читайте: Україна ініціює екстрене засідання ОБСЄ через російські удари, - Сибіга

"Війна Росії проти України занурила нашу організацію в найсерйознішу кризу за всю її історію. Наш консенсус був підірваний, спроможність до дій суттєво зменшилася, довіра глибоко пошкоджена", - додав голова ОБСЄ.