ОБСЄ може взяти на себе допоміжну роль у разі припинення вогню в Україні, - глава організації Кассіс

Роль ОБСЄ у разі припинення вогню в Україні

В ОБСЄ мають намір активізувати підготовку, щоб організація була готова взяти на себе надійну та допоміжну роль у разі деескалації чи припинення вогню між Україною та Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс під час свого представлення пріоритетів Швейцарського головування на засіданні Постійної ради організації у Відні.

ОБСЄ - корисний актор

Він зазначив, що протягом цього року Швейцарія "працюватиме над тим, щоб підтвердити цю роль і забезпечити, щоб ОБСЄ визнавалася корисним і необхідним актором".

"З цією метою я попросив генерального секретаря активізувати підготовку, щоб ОБСЄ була готова взяти на себе цільову, надійну та допоміжну роль у разі деескалації чи припинення вогню між Україною та Росією. ОБСЄ не буде ні силою примусового забезпечення миру, ні чарівним рішенням. Але вона може виконувати корисні функції – зокрема як платформа для діалогу, як механізм підтримки припинення вогню або як сфокусований на цілі актор стабілізації", - заявив Кассіс.

Також читайте: Припинення вогню має зберегти суверенітет України й бути підкріплене гарантіями США та Європи, - Мерц

Атаки РФ

Крім того, він засудив російські атаки на населення та цивільну інфраструктуру України.

"Швейцарія рішуче засуджує всі напади на цивільних осіб та цивільні об’єкти. Міжнародне гуманітарне право має дотримуватися завжди. Ми також повторюємо заклик до негайного звільнення трьох співробітників ОБСЄ, яких утримує Росія", - сказав він.

Кассіс наголосив, що війна РФ проти України "є найбільшим викликом, з яким зіткнулася наша організація від часу свого створення".

Також читайте: Україна ініціює екстрене засідання ОБСЄ через російські удари, - Сибіга

"Війна Росії проти України занурила нашу організацію в найсерйознішу кризу за всю її історію. Наш консенсус був підірваний, спроможність до дій суттєво зменшилася, довіра глибоко пошкоджена", - додав голова ОБСЄ.

Нічого, що ОБСЄ нашпигована російською агентурою (зокрема "бувшими" російськими військовими, насправді гру), і яка ніколи не фіксувала порушення перемир'я зі стороні путінських ЛНР та ДНР після 2015 року? Як кажуть у Кадирова: "знову ногами в поросячий жир"?
16.01.2026 07:54 Відповісти
Там була "активна" робота по ресторанам і весіллями, хочуть ще так "трудитися".
16.01.2026 08:10 Відповісти
Вже допомагали московитам з 2014 др 2022 і здриснули 24.02, досить!
16.01.2026 08:28 Відповісти
Ви вже були посередниками з 14 року ....здавали позиції наших вояк
16.01.2026 08:31 Відповісти
Брали ці клоуни якісь ролі з 2014 року. Добре пам'ятаємо.
16.01.2026 09:20 Відповісти
Що?????? (Далі одні матюки)
16.01.2026 09:36 Відповісти
О, ОБСЄшне гамно спливло і бульбашки пускає. ) Вже б не відсвічували, після того всратого ганьбиська, яке ці хромі-косі нікчеми демонстрували в 2014-2021 роках...
16.01.2026 11:25 Відповісти
 
 