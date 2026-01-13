Україна ініціює екстрене засідання ОБСЄ через російські удари, - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга анонсував проведення екстреного засідання ОБСЄ на вимогу України через російські удари та ігнорування мирних ініціатив під егідою США.

Про це він повідомив у соцмережі Х.

"Тиск на Росію, в тому числі на міжнародних форумах, не припинятиметься, доки терористична держава буде наполегливо продовжувати свою геноцидну агресивну війну. Після низки екстрених засідань, зокрема в РБ ООН і НАТО, цього четверга, 15 січня, на вимогу України, питання російських ударів і ігнорування мирних зусиль під егідою США буде розглянуто в ОБСЄ", - написав міністр.

За його словами, час проведення надзвичайних дебатів приурочений до першого засідання Постійної ради ОБСЄ у 2026 році та презентації пріоритетів головування Ігнаціо Кассіса.

"Це чітко показує, що тривалий мир для України є головним пріоритетом цієї організації", - зазначив Сибіга.

Глава МЗС також закликав усі держави-учасниці ОБСЄ протистояти загрозі та масштабності виклику, який становить "найбільша і найтриваліша війна в Європі з часів Другої світової війни" для принципів суверенітету, територіальної цілісності, свободи та людського життя.

