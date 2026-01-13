962 11

Україна ініціює екстрене засідання ОБСЄ через російські удари, - Сибіга

ОБСЄ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга анонсував проведення екстреного засідання ОБСЄ на вимогу України через російські удари та ігнорування мирних ініціатив під егідою США.

Про це він повідомив у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Тиск на Росію, в тому числі на міжнародних форумах, не припинятиметься, доки терористична держава буде наполегливо продовжувати свою геноцидну агресивну війну. Після низки екстрених засідань, зокрема в РБ ООН і НАТО, цього четверга, 15 січня, на вимогу України, питання російських ударів і ігнорування мирних зусиль під егідою США буде розглянуто в ОБСЄ", - написав міністр.

За його словами, час проведення надзвичайних дебатів приурочений до першого засідання Постійної ради ОБСЄ у 2026 році та презентації пріоритетів головування Ігнаціо Кассіса.

"Це чітко показує, що тривалий мир для України є головним пріоритетом цієї організації", - зазначив Сибіга.

Глава МЗС також закликав усі держави-учасниці ОБСЄ протистояти загрозі та масштабності виклику, який становить "найбільша і найтриваліша війна в Європі з часів Другої світової війни" для принципів суверенітету, територіальної цілісності, свободи та людського життя.

Топ коментарі
Прикольно, активувати підконтрольну рф ОБСЄ, щоб вони почали щось робити, вони з 2014 нічого не бачать, вони в Луганістані в упор російських терористів і окупантів не помічали.
13.01.2026 16:10 Відповісти
Так а що вирішила з цього питання рада Безпеки ООН????????? Чи знову сиділи балакали сіли та й заплакали?
13.01.2026 16:11 Відповісти
Хтось розуміє, чи це має сенс? Всі ці збори занепокоєних- це ж кошти платників податків
13.01.2026 16:14 Відповісти
Прикольно, активувати підконтрольну рф ОБСЄ, щоб вони почали щось робити, вони з 2014 нічого не бачать, вони в Луганістані в упор російських терористів і окупантів не помічали.
13.01.2026 16:10 Відповісти
Так а що вирішила з цього питання рада Безпеки ООН????????? Чи знову сиділи балакали сіли та й заплакали?
13.01.2026 16:11 Відповісти
Так оон до цих пір, мабуть, ще збирається
13.01.2026 16:20 Відповісти
Врізних фантастичних творіннях ООН стає світовим урядом шо має сили і засоби поставити на місце різник кхм - але в реальності це чіхуа хуа ( навіть не пекінес - а чіхуа хуа ).
13.01.2026 16:31 Відповісти
Хтось розуміє, чи це має сенс? Всі ці збори занепокоєних- це ж кошти платників податків
13.01.2026 16:14 Відповісти
Україна та ООН попросять донорів про додаткове фінансування через обстріли енергетики
13.01.2026 16:17 Відповісти
а виділені кошти нададуть надійним перевіреним людям - карлсону та шугармену
13.01.2026 16:29 Відповісти
"зелебобіки" звернуться до рашистських таксистів з ОБСЄ
13.01.2026 16:48 Відповісти
3000 "фламінгів", було б краще!, але маємо шо маємо...
зеленському товаріщу, міндічу-привіт!
13.01.2026 17:19 Відповісти
Може я щось пропустив, але підкажіть, чим завершилося засідання радбезу ООН з цього ж приводу?
13.01.2026 17:40 Відповісти
І всі знають заздалегідь, що то все до лампочки дверці.
13.01.2026 18:21 Відповісти
 
 