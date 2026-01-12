Війна РФ проти України триває 1418 днів: жодної стратегічної мети агресор не досяг, - Сибіга
Повномасштабна війна Росії проти України триває вже довше, ніж війна 1941-1945 років між нацистським Третім Рейхом та СРСР - 1418 днів.
Про це повідомив голова МЗС Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.
Звірства РФ
Сибіга нагадує, що під час цієї війни Росія вчинила на українській землі безпрецедентні за масштабами та жорстокістю звірства, небачені з часів Другої світової війни. Проте їй не вдалося зламати Україну чи дух нашого народу.
За цей час Росія не досягла жодної стратегічної мети своєї агресії. Натомість вона зазнала величезних втрат - понад 1,2 мільйона вбитими і пораненими, а також величезних втрат у військовій техніці.
Тиск на агресора
"Оскільки Росія посилює свій терор посеред зими в черговій спробі підірвати опір України та міжнародну єдність, зараз саме час посилити тиск на Москву за допомогою додаткових жорстких санкцій та надати посилену підтримку Україні", - наголошує міністр.
"Україна залишається сильною і твердо налаштована тісно співпрацювати зі Сполученими Штатами та нашими європейськими союзниками задля наближення тривалого миру та забезпечення довгострокової безпеки в Європі", - резюмує він.
я вже мовчу про корисні копалини
А вони дійсно провалені )
Як несподівано.
Суверенна держава Україна -- була, є і буде.
Вічно.
Втрачені території ми повернемо. Так само, як Японія дочекається Курил, а Німеччина поверне Кьонігсберг.
Все відбудуємо, та ще і на найновіших технологіях -- отак само Німеччина піднялася зі ще страшніших руїн за 15 років. І вже у 1960-х гордо і звисока плювала на "паб'єдітєлєй".
А параші труба.
У цьому році здохне нарешті козойоб, і тоді полихне.
Що там Сирія?
Венесуела?
А в Ірані як здоров'ячко?
СЛАВА УКРАЇНІ!