Війна РФ проти України триває 1418 днів: жодної стратегічної мети агресор не досяг, - Сибіга

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже довше, ніж війна 1941-1945 років між нацистським Третім Рейхом та СРСР - 1418 днів.

Про це повідомив голова МЗС Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

Звірства РФ

Сибіга нагадує, що під час цієї війни Росія вчинила на українській землі безпрецедентні за масштабами та жорстокістю звірства, небачені з часів Другої світової війни. Проте їй не вдалося зламати Україну чи дух нашого народу.

За цей час Росія не досягла жодної стратегічної мети своєї агресії. Натомість вона зазнала величезних втрат - понад 1,2 мільйона вбитими і пораненими, а також величезних втрат у військовій техніці.

Також читайте: Сибіга привітав затримання США танкера "тіньового флоту" РФ Olina: Правильний сигнал

Тиск на агресора

"Оскільки Росія посилює свій терор посеред зими в черговій спробі підірвати опір України та міжнародну єдність, зараз саме час посилити тиск на Москву за допомогою додаткових жорстких санкцій та надати посилену підтримку Україні", - наголошує міністр.

"Україна залишається сильною і твердо налаштована тісно співпрацювати зі Сполученими Штатами та нашими європейськими союзниками задля наближення тривалого миру та забезпечення довгострокової безпеки в Європі", - резюмує він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Делегація України готова знову вирушити до США, якщо буде "сигнал" від американців, - Сибіга