Війна РФ проти України триває 1418 днів: жодної стратегічної мети агресор не досяг, - Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже довше, ніж війна 1941-1945 років між нацистським Третім Рейхом та СРСР - 1418 днів.

Про це повідомив голова МЗС Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

Сибіга нагадує, що під час цієї війни Росія вчинила на українській землі безпрецедентні за масштабами та жорстокістю звірства, небачені з часів Другої світової війни. Проте їй не вдалося зламати Україну чи дух нашого народу.

За цей час Росія не досягла жодної стратегічної мети своєї агресії. Натомість вона зазнала величезних втрат - понад 1,2 мільйона вбитими і пораненими, а також величезних втрат у військовій техніці.

Також читайте: Сибіга привітав затримання США танкера "тіньового флоту" РФ Olina: Правильний сигнал

"Оскільки Росія посилює свій терор посеред зими в черговій спробі підірвати опір України та міжнародну єдність, зараз саме час посилити тиск на Москву за допомогою додаткових жорстких санкцій та надати посилену підтримку Україні", - наголошує міністр.

"Україна залишається сильною і твердо налаштована тісно співпрацювати зі Сполученими Штатами та нашими європейськими союзниками задля наближення тривалого миру та забезпечення довгострокової безпеки в Європі", - резюмує він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Делегація України готова знову вирушити до США, якщо буде "сигнал" від американців, - Сибіга

Переживає за кацапів?
тобто Південь і сухопутна дорога в Крим + доступ до Дніпра - це не стратегічно ?!

я вже мовчу про корисні копалини
Все шо просране -автоматично втрачає стретигічніть. Так же як електрика ,газ-навіщо вони потрібні .
12.01.2026 09:59 Відповісти
Мова йде про стратегічні цілі твого їбаного сцаря.
А вони дійсно провалені )
Як несподівано.
Суверенна держава Україна -- була, є і буде.
Вічно.
Втрачені території ми повернемо. Так само, як Японія дочекається Курил, а Німеччина поверне Кьонігсберг.
Все відбудуємо, та ще і на найновіших технологіях -- отак само Німеччина піднялася зі ще страшніших руїн за 15 років. І вже у 1960-х гордо і звисока плювала на "паб'єдітєлєй".
А параші труба.
У цьому році здохне нарешті козойоб, і тоді полихне.
Що там Сирія?
Венесуела?
А в Ірані як здоров'ячко?

СЛАВА УКРАЇНІ!
12.01.2026 10:57 Відповісти
в Zельону дурку 73% zебілу інтернет провели ? )
12.01.2026 10:59 Відповісти
сибіга zельоний статист підрахуй
12.01.2026 09:31 Відповісти
до речі ..а де колишній міністр гнида кулеба який радив воювати лопатами - вже на фронті воює лопатою ?
Московія таки не Радянський союз, але і Україна - не Німеччина!
12.01.2026 10:10 Відповісти
Хвастаться так хвастаться! " Кацапы не смогли достичь своих стратегических целей! Это мы "потужно" все просрали!"
12.01.2026 10:24 Відповісти
А у нас стратегические цели значит достигнуты? ********* юг, минус ЗАЭС, половина разбежались, другая половина не против это сделать когда границы откроют, отлов граждан на улицах, ушатанная в корень экономика, раздолбанная энергетика и инфраструктура и самое главное потерянное критическое время в виде 4х лет войны за которые только сумками деньги растаскивали. Про погибших и покалеченных я даже писать ничего не буду чтобы небыло зрады да и это предстоит ещё оценить и ****** когда все это, дай бог, когда-то закончится. Ну и довольно мрачные перспективы впереди. Что там ещё из достижений? Ничего не забыл? Какие у нас вообще стратегические цели? Все ещё границы 91го года?
12.01.2026 10:56 Відповісти
Сотні тисяч вбитими та пораненими, мільйон біженців, розбиті енергетика та промисловість - звісно, що не досяг.
