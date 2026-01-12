Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 220 000 осіб (+1060 за добу), 11 541 танк, 35 973 артсистеми, 23 892 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 220 000 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Ліквідація російської армії

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 12.01.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 220 000 (+1 060) осіб

танків - 11 541 (+0) од.

бойових броньованих машин - 23 892 (+7) од.

артилерійських систем - 35 973 (+21) од.

РСЗВ - 1 598 (+0) од.

засоби ППО - 1 270 (+1) од.

літаків - 434 (+0) од.

гелікоптерів - 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 104 421 (+353) од.

крилаті ракети - 4 155 (+0) од.

кораблі / катери - 28 (+0) од.

підводні човни - 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни - 73 742 (+98) од.

спеціальна техніка - 4 042 (+3) од.

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Що передувало?

Як повідомлялося, знищено штурмову групу ворога, яка намагалась приховано прорватися до позицій ДШВ у Покровську.

