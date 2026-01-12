Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 220 000 осіб (+1060 за добу), 11 541 танк, 35 973 артсистеми, 23 892 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 220 000 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Ліквідація російської армії
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 12.01.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 220 000 (+1 060) осіб
- танків - 11 541 (+0) од.
- бойових броньованих машин - 23 892 (+7) од.
- артилерійських систем - 35 973 (+21) од.
- РСЗВ - 1 598 (+0) од.
- засоби ППО - 1 270 (+1) од.
- літаків - 434 (+0) од.
- гелікоптерів - 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 104 421 (+353) од.
- крилаті ракети - 4 155 (+0) од.
- кораблі / катери - 28 (+0) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 73 742 (+98) од.
- спеціальна техніка - 4 042 (+3) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
Що передувало?
Як повідомлялося, знищено штурмову групу ворога, яка намагалась приховано прорватися до позицій ДШВ у Покровську.
Дмитро Черних #470343
tarasii smila #448870
Ан Мур
Vitaliy Kasenkov
Ан Мур
Володимир Логойда
М Корнеччина
