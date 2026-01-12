Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 220 000 осіб (+1060 за добу), 11 541 танк, 35 973 артсистеми, 23 892 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 220 000 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Ліквідація російської армії

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 12.01.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 220 000 (+1 060) осіб
  • танків - 11 541 (+0) од.
  • бойових броньованих машин - 23 892 (+7) од.
  • артилерійських систем - 35 973 (+21) од.
  • РСЗВ - 1 598 (+0) од.
  • засоби ППО - 1 270 (+1) од.
  • літаків - 434 (+0) од.
  • гелікоптерів - 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 104 421 (+353) од.
  • крилаті ракети - 4 155 (+0) од.
  • кораблі / катери - 28 (+0) од.
  • підводні човни - 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 73 742 (+98) од.
  • спеціальна техніка - 4 042 (+3) од.

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Що передувало?

Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
12.01.2026 08:16 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
12.01.2026 08:31 Відповісти
Ну, чотирма нулями в цих звітах вже не здивуєш, не потішить... шістьма треба!
12.01.2026 09:53 Відповісти
2 000 000 (січень 2028) дуже втішило?
12.01.2026 10:36 Відповісти
Якшо на січень 2007-го, - то най би було. Цифра красива, але щоб реальна була).
12.01.2026 10:47 Відповісти
Цікаво, реально за добу +1060, що так співпало, що дуже рівна гарна сума вийшла, чи там було трохи менше або більше і "заокруглили" для красоти ?
12.01.2026 16:13 Відповісти
Вони тут усе заокругляють для красоти. Ось лише лінія фронту получається якась ... кострюбата, Особливо біля Куп"янська, Мирнограда, Вовчанська, Покровська, Гуляйполя... та й біля Сум якась геть не кругла зробилася. А у всьому решту - суцільний кругляк: утилізація московського лайна триває!
12.01.2026 16:35 Відповісти
 
 