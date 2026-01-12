Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 220 000 человек (+1060 за сутки), 11 541 танк, 35 973 артсистемы, 23 892 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 220 000 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 12.01.26 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 220 000 (+1 060) человек

танков - 11 541 (+0) ед.

боевых бронированных машин - 23 892 (+7) ед.

артиллерийских систем - 35 973 (+21) ед.

РСЗО - 1 598 (+0) ед.

средства ПВО - 1 270 (+1) ед.

самолетов - 434 (+0) ед.

вертолетов - 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 104 421 (+353) ед.

крылатые ракеты - 4 155 (+0) ед.

корабли / катера - 28 (+0) ед.

подводные лодки - 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны - 73 742 (+98) ед.

специальная техника - 4 042 (+3) ед.

ликвидация РФ

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Что предшествовало?

Как сообщалось, уничтожена штурмовая группа врага, которая пыталась скрытно прорваться к позициям ДШВ в Покровске.

Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
12.01.2026 08:16 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
12.01.2026 08:31 Ответить
Ну, чотирма нулями в цих звітах вже не здивуєш, не потішить... шістьма треба!
12.01.2026 09:53 Ответить
2 000 000 (січень 2028) дуже втішило?
12.01.2026 10:36 Ответить
Якшо на січень 2007-го, - то най би було. Цифра красива, але щоб реальна була).
12.01.2026 10:47 Ответить
Цікаво, реально за добу +1060, що так співпало, що дуже рівна гарна сума вийшла, чи там було трохи менше або більше і "заокруглили" для красоти ?
12.01.2026 16:13 Ответить
Вони тут усе заокругляють для красоти. Ось лише лінія фронту получається якась ... кострюбата, Особливо біля Куп"янська, Мирнограда, Вовчанська, Покровська, Гуляйполя... та й біля Сум якась геть не кругла зробилася. А у всьому решту - суцільний кругляк: утилізація московського лайна триває!
12.01.2026 16:35 Ответить
 
 