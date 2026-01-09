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Сибіга привітав затримання США танкера "тіньового флоту" РФ Olina: Правильний сигнал
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтримав захоплення США підсанкційного танкера "тіньового флоту" РФ Olina в Карибському морі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Сибіга написав у соцмережі Х.
"Ми вітаємо послідовні та рішучі дії Сполучених Штатів проти незаконних танкерів, включно із сьогоднішнім захопленням судна Olina. Це судно перебувало під санкціями як частина російського "тіньового флоту". Такі рішучі кроки демонструють силу та надсилають правильні сигнали правопорушникам", – написав він.
Що передувало?
- Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що США затримали нафтовий танкер Olina в Карибському басейні
- Раніше стало відомо що 7 січня США захопили у Північній Атлантиці танкер під російським прапором Bella-1/Marinera. Танкер йшов з Венесуели до Росії.
- МЗС РФ підтвердило, що на танкері перебували громадяни Росії. Там вимагали від США забезпечити "гуманне та гідне поводження" з їх громадянами на судні, поважати їхні права та інтереси, а також не перешкоджати якнайшвидшому поверненню росіян з судна на Батьківщину.
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