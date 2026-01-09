Сибіга привітав затримання США танкера "тіньового флоту" РФ Olina: Правильний сигнал

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтримав захоплення США підсанкційного танкера "тіньового флоту" РФ Olina в Карибському морі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Сибіга написав у соцмережі Х.

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"Ми вітаємо послідовні та рішучі дії Сполучених Штатів проти незаконних танкерів, включно із сьогоднішнім захопленням судна Olina. Це судно перебувало під санкціями як частина російського "тіньового флоту". Такі рішучі кроки демонструють силу та надсилають правильні сигнали правопорушникам", – написав він.

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