США затримали нафтовий танкер Olina в Карибському басейні. ВIДЕО
США захоплюють танкер Olina в Карибському басейні поблизу Тринідаду
Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Це вже п’яте подібне перехоплення суден за останні тижні в рамках зусиль Вашингтона щодо контролю експорту венесуельської нафти, кажуть два американських чиновники.
Танкер Olina раніше відплив з Венесуели та повернувся до регіону.
За даними Reuters, минулого тижня танкер "Оліна" вийшов з Венесуели повністю завантажений нафтою у складі флотилії невдовзі після того, як США захопили президента Венесуели Ніколаса Мадуро 3 січня.
Судно поверталося повністю завантаженим до Венесуели після блокади США.
WSJ пише, що берегова охорона висадилася на борт.
Раніше судно називалося Minerva M. США запровадили проти нього санкції за транспортування російської нафти.
"Цей крок, ймовірно, загострить напруженість між Вашингтоном і Москвою через кілька днів після того, як США захопили судно, яке претендувало на захист Росії та яке супроводжували ВМС Росії", - йдеться в матеріалі.
Танкер Olina фігурує на порталі ГУР "War and sanctions".
Відомо, що воно заходило в порти Росії, Туреччини, Індії та Китаю.
Згодом Південне командування ЗС США підтвердило захоплення нафтового судна у Карибському морі.
Що передувало?
- Раніше стало відомо що 7 січня США захопили у Північній Атлантиці танкер під російським прапором Bella-1/Marinera. Танкер йшов з Венесуели до Росії.
- МЗС РФ підтвердило, що на танкері перебували громадяни Росії. Там вимагали від США забезпечити "гуманне та гідне поводження" з їх громадянами на судні, поважати їхні права та інтереси, а також не перешкоджати якнайшвидшому поверненню росіян з судна на Батьківщину.
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ну все тримайся п'ятий і шости флоти до тебе йде дві розлютовані варшавянки