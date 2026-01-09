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Новини Тіньовий флот Росії
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США погодилися звільнити двох громадян РФ із танкера Bella 1, - МЗС Росії

танкер венесуэла

Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення звільнити двох громадян Росії зі складу екіпажу танкера Bella 1 (Marinera) у відповідь на звернення російського Міністерства закордонних справ.

Про це повідомила представниця МЗС РФ Марія Захарова, передає Цензор.НЕТ.

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За її словами, російська сторона вже розпочала "опрацювання всіх питань, пов’язаних із забезпеченням якнайшвидшого повернення" звільнених громадян Росії додому.

У МЗС РФ також привітали відповідне рішення американської сторони.

"Ми вітаємо це рішення і висловлюємо вдячність керівництву США", - йдеться у повідомленні російського відомства.

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Що передувало?

  • Раніше стало відомо що 7 січня США захопили у Північній Атлантиці танкер під російським прапором Bella-1/Marinera. Танкер йшов з Венесуели до Росії.
  • МЗС РФ підтвердило, що на танкері перебували громадяни Росії. Там вимагали від США забезпечити "гуманне та гідне поводження" з їх громадянами на судні, поважати їхні права та інтереси, а також не перешкоджати якнайшвидшому поверненню росіян з судна на Батьківщину.

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Автор: 

МЗС рф (975) США (26975) танкер (606)
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Топ коментарі
+17
Не чекайте від Трампа справедливості, що до України.
Він на стороні пуйла.
І узгоджений ''мирний план" між ним та зелею, це повна капітуляція України на умовах пуйла.
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09.01.2026 12:23 Відповісти
+10
А ви все ще чекаєте, що трУмп піде проти пуйла? Ось вам і відповідь на ваші сподівання.
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09.01.2026 12:23 Відповісти
+8
А українців залишили. Але мені тих українців не шкода.
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09.01.2026 12:22 Відповісти

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