США погодилися звільнити двох громадян РФ із танкера Bella 1, - МЗС Росії

Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення звільнити двох громадян Росії зі складу екіпажу танкера Bella 1 (Marinera) у відповідь на звернення російського Міністерства закордонних справ.

Про це повідомила представниця МЗС РФ Марія Захарова, передає Цензор.НЕТ.

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За її словами, російська сторона вже розпочала "опрацювання всіх питань, пов’язаних із забезпеченням якнайшвидшого повернення" звільнених громадян Росії додому.

У МЗС РФ також привітали відповідне рішення американської сторони.

"Ми вітаємо це рішення і висловлюємо вдячність керівництву США", - йдеться у повідомленні російського відомства.

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Що передувало?

Раніше стало відомо що 7 січня США захопили у Північній Атлантиці танкер під російським прапором Bella-1/Marinera. Танкер йшов з Венесуели до Росії.

МЗС РФ підтвердило, що на танкері перебували громадяни Росії. Там вимагали від США забезпечити "гуманне та гідне поводження" з їх громадянами на судні, поважати їхні права та інтереси, а також не перешкоджати якнайшвидшому поверненню росіян з судна на Батьківщину.

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