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США погодилися звільнити двох громадян РФ із танкера Bella 1, - МЗС Росії
Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення звільнити двох громадян Росії зі складу екіпажу танкера Bella 1 (Marinera) у відповідь на звернення російського Міністерства закордонних справ.
Про це повідомила представниця МЗС РФ Марія Захарова, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, російська сторона вже розпочала "опрацювання всіх питань, пов’язаних із забезпеченням якнайшвидшого повернення" звільнених громадян Росії додому.
У МЗС РФ також привітали відповідне рішення американської сторони.
"Ми вітаємо це рішення і висловлюємо вдячність керівництву США", - йдеться у повідомленні російського відомства.
Що передувало?
- Раніше стало відомо що 7 січня США захопили у Північній Атлантиці танкер під російським прапором Bella-1/Marinera. Танкер йшов з Венесуели до Росії.
- МЗС РФ підтвердило, що на танкері перебували громадяни Росії. Там вимагали від США забезпечити "гуманне та гідне поводження" з їх громадянами на судні, поважати їхні права та інтереси, а також не перешкоджати якнайшвидшому поверненню росіян з судна на Батьківщину.
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Він на стороні пуйла.
І узгоджений ''мирний план" між ним та зелею, це повна капітуляція України на умовах пуйла.