США согласились освободить двух граждан РФ с танкера Bella 1, - МИД России

Президент США Дональд Трамп принял решение освободить двух граждан России из состава экипажа танкера Bella 1 (Marinera) в ответ на обращение российского Министерства иностранных дел.

Об этом сообщила представительница МИД РФ Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По ее словам, российская сторона уже приступила к "проработке всех вопросов, связанных с обеспечением скорейшего возвращения" освобожденных граждан России домой.

В МИД РФ также приветствовали соответствующее решение американской стороны.

"Мы приветствуем это решение и выражаем благодарность руководству США", - говорится в сообщении российского ведомства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп не ответил, общался ли он с Путиным после захвата танкера Marinera

Что предшествовало?

Ранее стало известно, что 7 января США захватили в Северной Атлантике танкер под российским флагом Bella-1/Marinera. Танкер шел из Венесуэлы в Россию.

МИД РФ подтвердил, что на танкере находились граждане России. Там потребовали от США обеспечить "гуманное и достойное обращение" с их гражданами на судне, уважать их права и интересы, а также не препятствовать скорейшему возвращению россиян с судна на Родину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД проверяет информацию об украинцах на борту захваченного США танкера Marinera