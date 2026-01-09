2 604 16
США согласились освободить двух граждан РФ с танкера Bella 1, - МИД России
Президент США Дональд Трамп принял решение освободить двух граждан России из состава экипажа танкера Bella 1 (Marinera) в ответ на обращение российского Министерства иностранных дел.
Об этом сообщила представительница МИД РФ Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, российская сторона уже приступила к "проработке всех вопросов, связанных с обеспечением скорейшего возвращения" освобожденных граждан России домой.
В МИД РФ также приветствовали соответствующее решение американской стороны.
"Мы приветствуем это решение и выражаем благодарность руководству США", - говорится в сообщении российского ведомства.
Что предшествовало?
- Ранее стало известно, что 7 января США захватили в Северной Атлантике танкер под российским флагом Bella-1/Marinera. Танкер шел из Венесуэлы в Россию.
- МИД РФ подтвердил, что на танкере находились граждане России. Там потребовали от США обеспечить "гуманное и достойное обращение" с их гражданами на судне, уважать их права и интересы, а также не препятствовать скорейшему возвращению россиян с судна на Родину.
Він на стороні пуйла.
І узгоджений ''мирний план" між ним та зелею, це повна капітуляція України на умовах пуйла.
підхвуйловник
Работа на врага, это как измена по сути