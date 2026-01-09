РУС
Новости Теневой флот России
2 604 16

США согласились освободить двух граждан РФ с танкера Bella 1, - МИД России

танкер венесуэла

Президент США Дональд Трамп принял решение освободить двух граждан России из состава экипажа танкера Bella 1 (Marinera) в ответ на обращение российского Министерства иностранных дел.

Об этом сообщила представительница МИД РФ Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, российская сторона уже приступила к "проработке всех вопросов, связанных с обеспечением скорейшего возвращения" освобожденных граждан России домой.

В МИД РФ также приветствовали соответствующее решение американской стороны.

"Мы приветствуем это решение и выражаем благодарность руководству США", - говорится в сообщении российского ведомства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп не ответил, общался ли он с Путиным после захвата танкера Marinera

Что предшествовало?

  • Ранее стало известно, что 7 января США захватили в Северной Атлантике танкер под российским флагом Bella-1/Marinera. Танкер шел из Венесуэлы в Россию.
  • МИД РФ подтвердил, что на танкере находились граждане России. Там потребовали от США обеспечить "гуманное и достойное обращение" с их гражданами на судне, уважать их права и интересы, а также не препятствовать скорейшему возвращению россиян с судна на Родину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД проверяет информацию об украинцах на борту захваченного США танкера Marinera

Автор: 

МИД РФ (1704) США (28916) танкер (205)
А українців залишили. Але мені тих українців не шкода.
показать весь комментарий
09.01.2026 12:22 Ответить
Не чекайте від Трампа справедливості, що до України.
Він на стороні пуйла.
І узгоджений ''мирний план" між ним та зелею, це повна капітуляція України на умовах пуйла.
показать весь комментарий
09.01.2026 12:23 Ответить
Ви точно розумієте значення слів "повна капітуляція"?
показать весь комментарий
09.01.2026 12:38 Ответить
Просто вьетнамським ботам дана зелена команда, верещати про "капітуляцію" і " повну капітуляцію" в кожній новині
показать весь комментарий
09.01.2026 12:50 Ответить
От Трампа нельзя ждать справедливости, то ли дело дружние французы, тоже затримали судно и сразу же всех отпустили, предварительно дав повестки капитану со старпомом о прибытии в какой то там суд. Больше их во Франции не бачили
показать весь комментарий
09.01.2026 13:08 Ответить
А ви все ще чекаєте, що трУмп піде проти пуйла? Ось вам і відповідь на ваші сподівання.
показать весь комментарий
09.01.2026 12:23 Ответить
... і видати кожному бутилку воткі. Шоби по чєлавєчіскі.
показать весь комментарий
09.01.2026 12:27 Ответить
Братаньі, ошибка вьішла, без обід, вот вам бутьілка водки за двіжняк.
показать весь комментарий
09.01.2026 12:43 Ответить
зараз із за тих помилок природи з паспортами України яких залишили на тому кориті кацапи будуть волати що то все винна Україна в транспортуванні нафти . Власник - Бугай , колишній українець , команда майже вся з паспортами України . А ті двоє кацапів , то мальчікі в трусіках яких взяли в заручники кляті хахли . Усьо , сюжет готовий !
показать весь комментарий
09.01.2026 12:44 Ответить
Коли так і на такому рівні і Трамп не сказав чи говорив з путіним вмходить ,що були грушніки і не прості . Потрібно було їх покрутити, ну думаю що американці знають що роблять.
показать весь комментарий
09.01.2026 12:47 Ответить
хтось попався з непростих
показать весь комментарий
09.01.2026 12:51 Ответить
Це Трампу підказав розум і його мораль,тільки не міжнародне право.
показать весь комментарий
09.01.2026 12:51 Ответить
Хоча б рижий Обмудок обміняв на когось. Але чого від цієї мразоти ще чекати
показать весь комментарий
09.01.2026 12:56 Ответить
фе-ес-бешніків?
показать весь комментарий
09.01.2026 13:08 Ответить
прогнувся перед хвуйлом
підхвуйловник
показать весь комментарий
09.01.2026 13:20 Ответить
16 Украинцев! Может срочно стоит проверить где остальные работают.
Работа на врага, это как измена по сути
показать весь комментарий
09.01.2026 13:48 Ответить
 
 