США задержали нефтяной танкер Olina в Карибском бассейне. ВИДЕО
США захватывают танкер Olina в Карибском бассейне вблизи Тринидада.
Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.
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Это уже пятый подобный перехват судов за последние недели в рамках усилий Вашингтона по контролю экспорта венесуэльской нефти, говорят два американских чиновника.
Танкер Olina ранее отплыл из Венесуэлы и вернулся в регион.
По данным Reuters, на прошлой неделе танкер "Олина" вышел из Венесуэлы полностью загруженный нефтью в составе флотилии вскоре после того, как США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января.
Судно возвращалось полностью загруженным в Венесуэлу после блокады США.
WSJ пишет, что береговая охрана высадилась на борт.
Ранее судно называлось Minerva M. США ввели против него санкции за транспортировку российской нефти.
"Этот шаг, вероятно, обострит напряженность между Вашингтоном и Москвой через несколько дней после того, как США захватили судно, которое претендовало на защиту России и которое сопровождали ВМС России", - говорится в материале.
Танкер Olina фигурирует на портале ГУР War and sanctions.
Известно, что судно заходило в порты России, Турции, Индии и Китая.
Впоследствии Южное командование ВС США подтвердило захват нефтяного судна в Карибском море.
Что предшествовало?
- Ранее стало известно, что 7 января США захватили в Северной Атлантике танкер под российским флагом Bella-1/Marinera. Танкер шел из Венесуэлы в Россию.
- МИД РФ подтвердил, что на танкере находились граждане России. Там потребовали от США обеспечить "гуманное и достойное обращение" с их гражданами на судне, уважать их права и интересы, а также не препятствовать скорейшему возвращению россиян с судна на Родину.
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ну все тримайся п'ятий і шости флоти до тебе йде дві розлютовані варшавянки